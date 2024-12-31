Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями, які загинули за Україну

Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями, які загинули за Україну
3 січня у Луцьку відбудеться прощання з трьома військовослужбовцями.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У п’ятницю, 3 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Івана Маркиша, Артема Шеплякова та Олега Піцика.

Маркиш Іван Степанович (29.06.1974 року народження) загинув 7 травня 2023 року в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.

Шепляков Артем Володимирович (26.02.1989 року народження) загинув 28 грудня 2024 року в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.

Піцик Олег Григорович (08.11.1980 року народження) загинув 23 грудня 2024 року в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.

Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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