Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями, які загинули за Україну

3 січня у Луцьку відбудеться прощання з трьома військовослужбовцями.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У п’ятницю, 3 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівуваннятаМаркиш Іван Степанович (29.06.1974 року народження) загинув 7 травня 2023 року в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.Шепляков Артем Володимирович (26.02.1989 року народження) загинув 28 грудня 2024 року в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області.Піцик Олег Григорович (08.11.1980 року народження) загинув 23 грудня 2024 року в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.