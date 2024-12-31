В'їхала в бетонний паркан та стовп: на Волині судили винуватицю аварії, у якій травмувалися семеро людей





Перед скоєнням аварії обвинувачена вживала алкоголь і не мала посвідчення водія, йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду, пише



Що відомо про аварію у селі Воєгоща



Аварія із травмованими у селі Воєгоща на Камінь-Каширщині сталася 18 серпня 2024 року. У салоні авто Renault Megane було семеро людей. Від зіткнення з електроопорою машина перевернулася.



В результаті аварії тоді трьох дорослих та чотирирічну дитину госпіталізували до лікарень. Решті пасажирів медики надали допомогу на місці.



Як покарали винуватицю аварії



У суді водійка визнала вину і зізналася, що справді вживала алкоголь за день до аварії. У день скоєння ДТП жінка випила міцне пиво. Водійського посвідчення, зі слів жінки, вона не отримала через повномасштабне вторгнення.



У аварію обвинувачена потрапила, коли їхала від куми у магазин. Разом із нею були троє із чотирьох її дітей і знайомі родини. Жінка розповіла, що після зіткнення із електроопорою втрачала свідомість і пам'ятає лише крик дітей, які були у авто.



Зрештою волинянку визнали винною у скоєнні ДТП у стані сп'яніння. Їй призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на 3 роки. Також водійку позбавили права керувати авто на 5 років. Пошкоджену машину, яка увесь цей час перебувала на штрафмайданчику, повернули власниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28-річну волинянку визнали винною у скоєнні ДТП із сімома травмованими у селі Воєгоща. Жінка в'їхала в бетонний паркан та електроопору.Перед скоєнням аварії обвинувачена вживала алкоголь і не мала посвідчення водія, йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду, пише Суспільне Аварія із травмованими у селі Воєгоща на Камінь-Каширщині сталася 18 серпня 2024 року. У салоні авто Renault Megane було семеро людей. Від зіткнення з електроопорою машина перевернулася.В результаті аварії тоді трьох дорослих та чотирирічну дитину госпіталізували до лікарень. Решті пасажирів медики надали допомогу на місці.У суді водійка визнала вину і зізналася, що справді вживала алкоголь за день до аварії. У день скоєння ДТП жінка випила міцне пиво. Водійського посвідчення, зі слів жінки, вона не отримала через повномасштабне вторгнення.У аварію обвинувачена потрапила, коли їхала від куми у магазин. Разом із нею були троє із чотирьох її дітей і знайомі родини. Жінка розповіла, що після зіткнення із електроопорою втрачала свідомість і пам'ятає лише крик дітей, які були у авто.Зрештою волинянку визнали винною у скоєнні ДТП у стані сп'яніння. Їй призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на 3 роки. Також водійку позбавили права керувати авто на 5 років. Пошкоджену машину, яка увесь цей час перебувала на штрафмайданчику, повернули власниці.

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