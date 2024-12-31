В'їхала в бетонний паркан та стовп: на Волині судили винуватицю аварії, у якій травмувалися семеро людей

В'їхала в бетонний паркан та стовп: на Волині судили винуватицю аварії, у якій травмувалися семеро людей
28-річну волинянку визнали винною у скоєнні ДТП із сімома травмованими у селі Воєгоща. Жінка в'їхала в бетонний паркан та електроопору.

Перед скоєнням аварії обвинувачена вживала алкоголь і не мала посвідчення водія, йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду, пише Суспільне.

Що відомо про аварію у селі Воєгоща

Аварія із травмованими у селі Воєгоща на Камінь-Каширщині сталася 18 серпня 2024 року. У салоні авто Renault Megane було семеро людей. Від зіткнення з електроопорою машина перевернулася.

В результаті аварії тоді трьох дорослих та чотирирічну дитину госпіталізували до лікарень. Решті пасажирів медики надали допомогу на місці.

Як покарали винуватицю аварії

У суді водійка визнала вину і зізналася, що справді вживала алкоголь за день до аварії. У день скоєння ДТП жінка випила міцне пиво. Водійського посвідчення, зі слів жінки, вона не отримала через повномасштабне вторгнення.

У аварію обвинувачена потрапила, коли їхала від куми у магазин. Разом із нею були троє із чотирьох її дітей і знайомі родини. Жінка розповіла, що після зіткнення із електроопорою втрачала свідомість і пам'ятає лише крик дітей, які були у авто.
В'їхала в бетонний паркан та стовп: на Волині судили винуватицю аварії, у якій травмувалися семеро людей

Зрештою волинянку визнали винною у скоєнні ДТП у стані сп'яніння. Їй призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на 3 роки. Також водійку позбавили права керувати авто на 5 років. Пошкоджену машину, яка увесь цей час перебувала на штрафмайданчику, повернули власниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горів гараж
Сьогодні, 16:12
Де у Луцьку можна здати новорічну ялинку чи сосну – живу та штучну?
Сьогодні, 15:45
В'їхала в бетонний паркан та стовп: на Волині судили винуватицю аварії, у якій травмувалися семеро людей
Сьогодні, 15:41
29-річній волинянці, яка вбила знайомого, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 15:07
Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями, які загинули за Україну
Сьогодні, 14:11
Схожі новини
На Волині водій наїхав на жінку, яка лежала на проїжджій частині дороги: вона загинула На Волині водій наїхав на жінку, яка лежала на проїжджій частині дороги: вона загинула
01 січень, 11:39
У Луцьку на проспекті Волі авто збило 24-річного велосипедиста У Луцьку на проспекті Волі авто збило 24-річного велосипедиста
31 грудень, 2024, 11:50
У Луцькому районі 52-річна водійка авто зіткнулася з легковиком: постраждали двоє неповнолітніх дівчат У Луцькому районі 52-річна водійка авто зіткнулася з легковиком: постраждали двоє неповнолітніх дівчат
30 грудень, 2024, 18:03
У Луцькому районі водій скоїв смертельну ДТП і втік з місця аварії У Луцькому районі водій скоїв смертельну ДТП і втік з місця аварії
28 грудень, 2024, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Курщині
Сьогодні, 16:29
 0
На Волині горів гараж
Сьогодні, 16:12
 0
Де у Луцьку можна здати новорічну ялинку чи сосну – живу та штучну?
Сьогодні, 15:45
 0
В'їхала в бетонний паркан та стовп: на Волині судили винуватицю аварії, у якій травмувалися семеро людей
Сьогодні, 15:41
 0
29-річній волинянці, яка вбила знайомого, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 15:07
 0
Медіа
відео
1/8