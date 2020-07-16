29-річній волинянці, яка вбила знайомого, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 15:07
Тримання під вартою без права внесення застави: 29-річній волинянці, яка вбила знайомого, обрали запобіжний захід.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, йдеться про умисне вбивство. Суд обрав їй запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, 31 грудня, близько 20 години, до поліції надійшло повідомлення про виявлення за місцем проживання у селищі Благодатне 61-річного чоловіка без свідомості з множинними ножовими пораненнями. Врятувати громадянина не вдалося, у лікарні він помер.
Правоохоронці з’ясували, що до вбивства чоловіка причетна 29-річна мешканка цього ж селища. Під час застілля між ними виник конфлікт, тож жінка нанесла чоловікові декілька ударів ножем та сокирою.
Фігурантку затримали, слідчі оголосили їй про підозру, а суд обрав запобіжний захід. Досудове розслідування у справі триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, йдеться про умисне вбивство. Суд обрав їй запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, 31 грудня, близько 20 години, до поліції надійшло повідомлення про виявлення за місцем проживання у селищі Благодатне 61-річного чоловіка без свідомості з множинними ножовими пораненнями. Врятувати громадянина не вдалося, у лікарні він помер.
Правоохоронці з’ясували, що до вбивства чоловіка причетна 29-річна мешканка цього ж селища. Під час застілля між ними виник конфлікт, тож жінка нанесла чоловікові декілька ударів ножем та сокирою.
Фігурантку затримали, слідчі оголосили їй про підозру, а суд обрав запобіжний захід. Досудове розслідування у справі триває.
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