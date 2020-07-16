29-річній волинянці, яка вбила знайомого, обрали запобіжний захід

29-річній волинянці, яка вбила знайомого, обрали запобіжний захід
Тримання під вартою без права внесення застави: 29-річній волинянці, яка вбила знайомого, обрали запобіжний захід.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, йдеться про умисне вбивство. Суд обрав їй запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 31 грудня, близько 20 години, до поліції надійшло повідомлення про виявлення за місцем проживання у селищі Благодатне 61-річного чоловіка без свідомості з множинними ножовими пораненнями. Врятувати громадянина не вдалося, у лікарні він помер.

Правоохоронці з’ясували, що до вбивства чоловіка причетна 29-річна мешканка цього ж селища. Під час застілля між ними виник конфлікт, тож жінка нанесла чоловікові декілька ударів ножем та сокирою.

Фігурантку затримали, слідчі оголосили їй про підозру, а суд обрав запобіжний захід. Досудове розслідування у справі триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вбивство, волинянка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку можна здати новорічну ялинку чи сосну – живу та штучну?
Сьогодні, 15:45
В'їхала в бетонний паркан та стовп: на Волині судили винуватицю аварії, у якій травмувалися семеро людей
Сьогодні, 15:41
29-річній волинянці, яка вбила знайомого, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 15:07
Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями, які загинули за Україну
Сьогодні, 14:11
Відтепер військові із вищою освітою та досвідом можуть отримати керівні посади в ЗСУ
Сьогодні, 13:58
Схожі новини
Кілька разів ударила ножем та сокирою: 29-річна волинянка вбила свого знайомого Кілька разів ударила ножем та сокирою: 29-річна волинянка вбила свого знайомого
01 січень, 11:35
Вбивство 26-річної дівчини з Волині у Польщі: подробиці трагедії Вбивство 26-річної дівчини з Волині у Польщі: подробиці трагедії
16 липень, 2020, 10:47
Застосували детектор брехні: волинянка зізналася у жорстокому вбивстві Застосували детектор брехні: волинянка зізналася у жорстокому вбивстві
02 січень, 2020, 21:42
Волинянку підозрюють у вбивстві чоловіка Волинянку підозрюють у вбивстві чоловіка
12 жовтень, 2015, 14:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Курщині
Сьогодні, 16:29
 0
На Волині горів гараж
Сьогодні, 16:12
 0
Де у Луцьку можна здати новорічну ялинку чи сосну – живу та штучну?
Сьогодні, 15:45
 0
В'їхала в бетонний паркан та стовп: на Волині судили винуватицю аварії, у якій травмувалися семеро людей
Сьогодні, 15:41
 0
29-річній волинянці, яка вбила знайомого, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 15:07
 0
Медіа
відео
1/8