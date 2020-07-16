Кілька разів ударила ножем та сокирою: 29-річна волинянка вбила свого знайомого

Кілька разів ударила ножем та сокирою: 29-річна волинянка вбила свого знайомого
Поліцейські затримали 29-річну волинянку за вбивство знайомого.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, близько 20 години, до поліції надійшло повідомлення про виявлення за місцем проживання у селищі Благодатне 61-річного чоловіка без свідомості з множинними ножовими пораненнями. На жаль, врятувати громадянина не вдалося, у лікарні він помер.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що до вбивства чоловіка причетна 29-річна мешканка цього ж селища. Під час застілля між волинянами виник конфлікт, тож жінка нанесла чоловікові декілька ударів ножем та сокирою в ділянку голови та живота.

Фігурантку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, знаряддя злочину вилучили. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

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Теги: волинянка, вбивство
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