На Донеччині загинув Герой з Луцька Іван Маркиш
Сьогодні, 11:24
На війні загинув Герой з Луцька Іван Маркиш.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Маркиш Іван Степанович, 29.06.1974 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини.
Солдат Маркиш Іван Степанович загинув 07.05.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Щирі співчуття рідним та близьким.
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Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Маркиш Іван Степанович, 29.06.1974 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини.
Солдат Маркиш Іван Степанович загинув 07.05.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Щирі співчуття рідним та близьким.
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