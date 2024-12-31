Україна зупинила транзит російського газу своєю територією





Про це повідомили у Міненерго, пише



"О 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів", – йдеться у повідомленні.



З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.



"Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", – додав міністр енергетики Герман Галущенко.



Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ.



Перед цим Володимир Зеленський у Брюсселі наголосив, що Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу.

Угоду про транзит між Україною і РФ можна було продовжити ще на 10 років, але через повномасштабну війну наша держава цього не робитиме.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 січня 2025, Україна зупинила транзит російського газу своєю територією.Про це повідомили у Міненерго, пише LB.ua "О 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів", – йдеться у повідомленні.З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів."Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", – додав міністр енергетикиНещодавно прем'єр-міністр Українизаявив, що відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ.Перед циму Брюсселі наголосив, що Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу.Угоду про транзит між Україною і РФ можна було продовжити ще на 10 років, але через повномасштабну війну наша держава цього не робитиме.

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