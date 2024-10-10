На Волині рятувальники визволили підлітка з вантажного вагона

На Волині рятувальники визволили підлітка з вантажного вагона
У Рожищі рятувальники визволили підлітка з вантажного вагона.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 21:59 на лінію 101 надійшло до про те, що на залізничній станції у м. Рожищі хлопчина перебуває у вантажному вагоні й потребує допомоги. За викликом спрямували чергову варту рятувальників 3 ДПРЧ м. Рожища.

З'ясувалося, що діти гралися біля вантажного потяга, один з хлопчиків опинився всередині й не зумів самотужки вибратися. За допомогою гідравлічного інструменту працівники ДСНС розблокували двері, визволили підлітка, 2009 р.н. й передали медикам.

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Теги: Рожище, рятувальники, вантажний вагон
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