Росія атакувала дронами Київ: поранені четверо людей
Сьогодні, 09:18
Уранці 1 січня російські війська атакували ударними безпілотниками Київ. Унаслідок атаки постраждали четверо людей.
Про це повідомили у Київській міській адміністрації та міський голова столиці Віталій Кличко.
Уламки дронів упали у двох районах столиці — у Печерському та Святошинському. В останньому через російську атаку зазнали пошкоджень автомобілі, гаражі. Також часткового руйнування зазнала трамвайна колія.
У Печерському районі Києва уламки дронів на мансардний поверх житлової п’ятиповерхівки, через що там зайнялася пожежа. Унаслідок цього троє людей зазнали поранень.
У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. За даними ДСНС, у Печерському районі "сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації. Також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі на площі 80 кв. м. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки".
Потім у КМДА повідомили про падіння уламків у Святошинському районі. Там загорілася нежитлова будівля і пошкоджено трамвайні колії та скління в трамваях. У ДСНС додали, що спалахнули гаражі.
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Про це повідомили у Київській міській адміністрації та міський голова столиці Віталій Кличко.
Уламки дронів упали у двох районах столиці — у Печерському та Святошинському. В останньому через російську атаку зазнали пошкоджень автомобілі, гаражі. Також часткового руйнування зазнала трамвайна колія.
У Печерському районі Києва уламки дронів на мансардний поверх житлової п’ятиповерхівки, через що там зайнялася пожежа. Унаслідок цього троє людей зазнали поранень.
У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. За даними ДСНС, у Печерському районі "сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації. Також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі на площі 80 кв. м. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки".
Потім у КМДА повідомили про падіння уламків у Святошинському районі. Там загорілася нежитлова будівля і пошкоджено трамвайні колії та скління в трамваях. У ДСНС додали, що спалахнули гаражі.
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