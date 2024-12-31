Росія атакувала дронами Київ: поранені четверо людей

Уранці 1 січня російські війська атакували ударними безпілотниками Київ. Унаслідок атаки постраждали четверо людей.Про це повідомили у Київській міській адміністрації та міський голова столиціУламки дронів упали у двох районах столиці — у Печерському та Святошинському. В останньому через російську атаку зазнали пошкоджень автомобілі, гаражі. Також часткового руйнування зазнала трамвайна колія.У Печерському районі Києва уламки дронів на мансардний поверх житлової п’ятиповерхівки, через що там зайнялася пожежа. Унаслідок цього троє людей зазнали поранень.У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. За даними ДСНС, у Печерському районі "сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації. Також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі на площі 80 кв. м. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки".Потім у КМДА повідомили про падіння уламків у Святошинському районі. Там загорілася нежитлова будівля і пошкоджено трамвайні колії та скління в трамваях. У ДСНС додали, що спалахнули гаражі.