На Волині водій наїхав на жінку, яка лежала на проїжджій частині дороги: вона загинула

Слідчі зʼясовують обставини смертельної ДТП у Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталася 31 грудня, близько 22 години у селі Дерно.36-річний водій автомобіля BMW наїхав на жінку, яка, попередньо, лежала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Особу загиблої встановлено - це 46-річна місцева мешканка.Водій за кермом був тверезий.За цим фактом у поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.