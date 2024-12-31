На Волині водій наїхав на жінку, яка лежала на проїжджій частині дороги: вона загинула
Сьогодні, 11:39
Слідчі зʼясовують обставини смертельної ДТП у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталася 31 грудня, близько 22 години у селі Дерно.
36-річний водій автомобіля BMW наїхав на жінку, яка, попередньо, лежала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Особу загиблої встановлено - це 46-річна місцева мешканка.
Водій за кермом був тверезий.
За цим фактом у поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталася 31 грудня, близько 22 години у селі Дерно.
36-річний водій автомобіля BMW наїхав на жінку, яка, попередньо, лежала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Особу загиблої встановлено - це 46-річна місцева мешканка.
Водій за кермом був тверезий.
За цим фактом у поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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