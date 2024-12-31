Унаслідок російського обстрілу у Києві загинуло двоє людей. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:00
Унаслідок російського обстрілу Києва 1 січня загинула людина.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Тіло загиблої жінки дістали з-під завалів житлового будинку у Печерському районі столиці. Також зросла кількість постраждалих унаслідок атаки — їх тепер 7.
Нагадаємо, що 1 січня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Уламки дронів упали у двох районах столиці — Печерському та Святошинському. В останньому через російську атаку зазнали пошкоджень автомобілі й гаражі. Також часткового руйнування зазнала трамвайна колія.
ОНОВЛЕНО станом на 15.42
Кількість загиблих зросла до двох, повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Кількість загиблих зросла до двох, повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
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Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Тіло загиблої жінки дістали з-під завалів житлового будинку у Печерському районі столиці. Також зросла кількість постраждалих унаслідок атаки — їх тепер 7.
Нагадаємо, що 1 січня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Уламки дронів упали у двох районах столиці — Печерському та Святошинському. В останньому через російську атаку зазнали пошкоджень автомобілі й гаражі. Також часткового руйнування зазнала трамвайна колія.
ОНОВЛЕНО станом на 15.42
Кількість загиблих зросла до двох, повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Кількість загиблих зросла до двох, повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
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