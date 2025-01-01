Загинуло немовля, постраждала жінка та дитина: на Волині судили водія, який скоїв ДТП









Водію, який допустив аварію, інкримінували ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Суд над чоловіком



У судовому рішенні йдеться, що водій автомобіля "Volkswagen LТ" порушив низку пунктів ПДР, серед яких перевищення швидкості, виїзд на зустрічну смугу та недотримання безпечних умов перевезення пасажирів. Як наслідок, автомобіль з’їхав на узбіччя і врізався у дерево.



Унаслідок травм постраждало троє пасажирів. Наймолодшим серед них було немовля 2024 року народження, яке отримало тяжкі травми голови, зокрема переломи кісток черепа, розсічення головного мозку та численні крововиливи. На жаль, маля померло у реанімаційному відділенні лікарні.



Жінка, яка також перебувала в автомобілі, отримала серйозні травми: закритий перелом обох кісток правої гомілки, перелом правої ключиці зі зміщенням, вивих першого пальця правої кисті та забійну рану надбрівної дуги. Лікарі класифікували ці травми як ушкодження середнього ступеня тяжкості, що вимагають тривалого лікування.



Ще один постраждалий — дитина 2015 року народження, яка також отримала травми, однак подробиці її стану не повідомляються.



Водія визнали винним і призначили йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем на рік. Водночас його звільнили від відбування основного покарання з іспитовим терміном два роки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському міськрайонному суді розглянули справу щодо водія, який у жовтні 2024 року скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Автотроща сталася на автодорозі між селами Мочулки та Деражне Рівненського району (поблизу села Яківці Луцького району). У ній постраждало троє пасажирів: 28-річна жінка, а також 9-річна дитина та піврічний малюк. Немовля не вижило.Водію, який допустив аварію, інкримінували ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Суд над чоловіком відбувся 24 грудня 2024 року У судовому рішенні йдеться, що водій автомобіля "Volkswagen LТ" порушив низку пунктів ПДР, серед яких перевищення швидкості, виїзд на зустрічну смугу та недотримання безпечних умов перевезення пасажирів. Як наслідок, автомобіль з’їхав на узбіччя і врізався у дерево.Унаслідок травм постраждало троє пасажирів. Наймолодшим серед них було немовля 2024 року народження, яке отримало тяжкі травми голови, зокрема переломи кісток черепа, розсічення головного мозку та численні крововиливи. На жаль, маля померло у реанімаційному відділенні лікарні.Жінка, яка також перебувала в автомобілі, отримала серйозні травми: закритий перелом обох кісток правої гомілки, перелом правої ключиці зі зміщенням, вивих першого пальця правої кисті та забійну рану надбрівної дуги. Лікарі класифікували ці травми як ушкодження середнього ступеня тяжкості, що вимагають тривалого лікування.Ще один постраждалий — дитина 2015 року народження, яка також отримала травми, однак подробиці її стану не повідомляються.Водія визнали винним і призначили йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем на рік. Водночас його звільнили від відбування основного покарання з іспитовим терміном два роки.

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