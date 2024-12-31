На Волині прогнозують вітер до 22 метрів на секунду





Про небезпечні метеорологічні явища 1 січня попередили в обласному гідрометеоцентрі, пише



Через такі пориви вітру синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпечності. Також 2 січня в області прогнозують ожеледицю. Можливі невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Температура вночі 2 січня може опуститися до 2-7° морозу, вдень — до 3° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 січня у Луцьку та області очікуються сильні пориви північно-західного вітру, які місцями можуть сягати 22 метрів на секунду.Про небезпечні метеорологічні явища 1 січня попередили в обласному гідрометеоцентрі, пише Суспільне Через такі пориви вітру синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпечності. Також 2 січня в області прогнозують ожеледицю. Можливі невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Температура вночі 2 січня може опуститися до 2-7° морозу, вдень — до 3° тепла.

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