На Волині прогнозують вітер до 22 метрів на секунду
Сьогодні, 14:06
2 січня у Луцьку та області очікуються сильні пориви північно-західного вітру, які місцями можуть сягати 22 метрів на секунду.
Про небезпечні метеорологічні явища 1 січня попередили в обласному гідрометеоцентрі, пише Суспільне.
Через такі пориви вітру синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпечності. Також 2 січня в області прогнозують ожеледицю. Можливі невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Температура вночі 2 січня може опуститися до 2-7° морозу, вдень — до 3° тепла.
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Про небезпечні метеорологічні явища 1 січня попередили в обласному гідрометеоцентрі, пише Суспільне.
Через такі пориви вітру синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпечності. Також 2 січня в області прогнозують ожеледицю. Можливі невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Температура вночі 2 січня може опуститися до 2-7° морозу, вдень — до 3° тепла.
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