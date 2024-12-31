Салют та затримання у комендантську годину: як минула новорічна ніч у Луцьку та області
Сьогодні, 13:46
До чергових частин підрозділів поліції області надійшло понад 600 повідомлень від громадян: на всі співробітники належним чином відреагували.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зокрема, з 31 грудня на 1 січня в Луцькому районі трапилась дорожньо-транспортна пригода з загиблою, слідчі встановлюють обставини аварії.
У Нововолинську поліцейські розслідують вбивство жінкою громадянина на побутовій основі.
У Рожищах трапився нещасний випадок з неповнолітнім, який впав до вантажного відділення вагону: йому надали допомогу ДСНС і медики.
На Камінь-Каширщині, близько 5 години ранку, горів житловий будинок, всередині виявлено тіло власника, 1984 року народження: слідчі за цим фактом внесли відомості до ЄРДР за ч.2 ст.270 Кримінального Кодексу.
У Луцьку 1 січня, близько 4 години ранку, піший наряд поліції затримав 18-річного молодика, який перебував на вулиці в комендантську годину у стані сп’яніння, при затриманні той вчинив опір правоохоронцям, наразі він затриманий у процесуальному порядку.
У соцмережі поліцейські виявили відео, на якому видно, що в Луцьку невідомі запускають виріб, схожий на піротехнічний засіб: за цим фактом відомості зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, проводиться перевірка, про результати повідомимо додатково.
Інших грубих порушень публічної безпеки зафіксовано не було.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зокрема, з 31 грудня на 1 січня в Луцькому районі трапилась дорожньо-транспортна пригода з загиблою, слідчі встановлюють обставини аварії.
У Нововолинську поліцейські розслідують вбивство жінкою громадянина на побутовій основі.
У Рожищах трапився нещасний випадок з неповнолітнім, який впав до вантажного відділення вагону: йому надали допомогу ДСНС і медики.
На Камінь-Каширщині, близько 5 години ранку, горів житловий будинок, всередині виявлено тіло власника, 1984 року народження: слідчі за цим фактом внесли відомості до ЄРДР за ч.2 ст.270 Кримінального Кодексу.
У Луцьку 1 січня, близько 4 години ранку, піший наряд поліції затримав 18-річного молодика, який перебував на вулиці в комендантську годину у стані сп’яніння, при затриманні той вчинив опір правоохоронцям, наразі він затриманий у процесуальному порядку.
У соцмережі поліцейські виявили відео, на якому видно, що в Луцьку невідомі запускають виріб, схожий на піротехнічний засіб: за цим фактом відомості зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, проводиться перевірка, про результати повідомимо додатково.
Інших грубих порушень публічної безпеки зафіксовано не було.
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