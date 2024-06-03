На Волині розшукали трьох підлітків, які зникли напередодні

На Волині розшукали трьох підлітків, які зникли напередодні
Протягом минулої доби до підрозділів поліції надійшло три таких повідомлення. Усі діти, щодо яких надходили повідомлення про їх зникнення, розшукані, з ними все добре.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, 31 грудня мешканка с. Луків на Ковельщині повідомила, що 11-річний син пішов з товаришем щедрувати, і зв’язок з ним зник.

Поліцейські оперативно встановили його місце перебування та повернули хлопчика додому.

А з с. Довгів на Горохівщині 31 грудня надходило повідомлення про зникнення 15-річної юнки.

Її також розшукали, протиправних дій щодо неї не вчинялось.

1 січня, близько 3 години ночі, лучанка повідомила про зникнення 12-річного сина, який мав прийти до друга, що живе поруч.

Поліцейські оперативно встановили місце перебування хлопчика і передали його рідним.

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Теги: Волинь, поліція, діти
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