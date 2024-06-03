На Волині розшукали трьох підлітків, які зникли напередодні
Сьогодні, 14:50
Протягом минулої доби до підрозділів поліції надійшло три таких повідомлення. Усі діти, щодо яких надходили повідомлення про їх зникнення, розшукані, з ними все добре.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, 31 грудня мешканка с. Луків на Ковельщині повідомила, що 11-річний син пішов з товаришем щедрувати, і зв’язок з ним зник.
Поліцейські оперативно встановили його місце перебування та повернули хлопчика додому.
А з с. Довгів на Горохівщині 31 грудня надходило повідомлення про зникнення 15-річної юнки.
Її також розшукали, протиправних дій щодо неї не вчинялось.
1 січня, близько 3 години ночі, лучанка повідомила про зникнення 12-річного сина, який мав прийти до друга, що живе поруч.
Поліцейські оперативно встановили місце перебування хлопчика і передали його рідним.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, 31 грудня мешканка с. Луків на Ковельщині повідомила, що 11-річний син пішов з товаришем щедрувати, і зв’язок з ним зник.
Поліцейські оперативно встановили його місце перебування та повернули хлопчика додому.
А з с. Довгів на Горохівщині 31 грудня надходило повідомлення про зникнення 15-річної юнки.
Її також розшукали, протиправних дій щодо неї не вчинялось.
1 січня, близько 3 години ночі, лучанка повідомила про зникнення 12-річного сина, який мав прийти до друга, що живе поруч.
Поліцейські оперативно встановили місце перебування хлопчика і передали його рідним.
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