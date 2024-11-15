У перший день нового року на Волині горів житловий будинок: загинув чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події оперативно прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів, а також працівники місцевої пожежної команди села Судче. Завдяки злагодженим діям загорання вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 06:20, застосувавши два водяних стволи.



Вогнем було знищено покрівлю будинку та речі домашнього вжитку. На жаль, під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловіка, 1974 року народження.



Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 січня, о 05:06 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Зарудчі Любешівської громади Камінь-Каширського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події оперативно прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів, а також працівники місцевої пожежної команди села Судче. Завдяки злагодженим діям загорання вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 06:20, застосувавши два водяних стволи.Вогнем було знищено покрівлю будинку та речі домашнього вжитку. На жаль, під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловіка, 1974 року народження.Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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