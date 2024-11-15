У перший день нового року на Волині горів житловий будинок: загинув чоловік

У перший день нового року на Волині горів житловий будинок: загинув чоловік
Сьогодні, 1 січня, о 05:06 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Зарудчі Любешівської громади Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події оперативно прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів, а також працівники місцевої пожежної команди села Судче. Завдяки злагодженим діям загорання вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 06:20, застосувавши два водяних стволи.

Вогнем було знищено покрівлю будинку та речі домашнього вжитку. На жаль, під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловіка, 1974 року народження.
У перший день нового року на Волині горів житловий будинок: загинув чоловік

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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Теги: Волинь, пожежа, будинок
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