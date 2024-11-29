З Краматорська та Слов'янська на Волинь: Укрзалізниця змінила графік поїзда з Донеччини





Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, пише



З четверга, 2 січня 2025 року, змінили графік руху поїздів Інтерсіті+ №712 Краматорськ — Київ та №97/98 Київ – Ковель.



Тепер потяг з Краматорська до Києва прибуватиме о 21:28, водночас із Києва до Ковеля поїзд №97/98 вирушатиме о 21:49. Цією пересадкою сполучають Донеччину, зокрема, із Рівним, Луцьком та Ковелем.



"Ми дослухаємося до кожного вашого звернення – особливо від тих, завдяки кому залізниця продовжує рух навіть у найскладніші часи. Захисники України звернулись до Укрзалізниці із проханням забезпечити пересадкове сполучення з Донеччини до Полісся, тож ми внесли зміни в графік руху із урахуванням побажань", — пояснили зміни у графіку на сторінці Укрзалізниці.



Раніше поїзд Інтерсіті+ вирушав із Краматорська о 14:30 із зупинкою у Слов'янську та прибував до столиці о 21:31, а потяг на Ковель вирушав о 21:25. Графік змінили, аби пасажирам було зручніше пересідати на потяг, який курсує на Волинь, пояснили в Укрзалізниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 2 січня 2025 року Укрзалізниця змінила час прибуття поїздів, якими українські військові добираються з Донеччини на Волинь.Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, пише Суспільне З четверга, 2 січня 2025 року, змінили графік руху поїздів Інтерсіті+ №712 Краматорськ — Київ та №97/98 Київ – Ковель.Тепер потяг з Краматорська до Києва прибуватиме о 21:28, водночас із Києва до Ковеля поїзд №97/98 вирушатиме о 21:49. Цією пересадкою сполучають Донеччину, зокрема, із Рівним, Луцьком та Ковелем."Ми дослухаємося до кожного вашого звернення – особливо від тих, завдяки кому залізниця продовжує рух навіть у найскладніші часи. Захисники України звернулись до Укрзалізниці із проханням забезпечити пересадкове сполучення з Донеччини до Полісся, тож ми внесли зміни в графік руху із урахуванням побажань", — пояснили зміни у графіку на сторінці Укрзалізниці.Раніше поїзд Інтерсіті+ вирушав із Краматорська о 14:30 із зупинкою у Слов'янську та прибував до столиці о 21:31, а потяг на Ковель вирушав о 21:25. Графік змінили, аби пасажирам було зручніше пересідати на потяг, який курсує на Волинь, пояснили в Укрзалізниці.

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