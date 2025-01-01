Зеленський про атаку дронів: росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні

Зеленський про атаку дронів: росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську дронову атаку на Україну в ніч з 31 грудня на 1 січня.

Про це йдеться у його зверненні, пише Українська правда.

"Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі та руйнування. Усі служби задіяні", - йдеться в повідомленні.

Глава держави висловив вдячність усім, хто, незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців: армія, рятувальники, екстрені служби, медики.

Нагадаємо, що 1 січня вранці в Києві уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу. Під завалами будинку рятувальники знайшли тіло жінки, ще 7 людей постраждали.

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Теги: Росія, війна
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