Зеленський про атаку дронів: росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні

Володимир Зеленський відреагував на російську дронову атаку на Україну в ніч з 31 грудня на 1 січня.



Про це йдеться у його зверненні, пише



"Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі та руйнування. Усі служби задіяні", - йдеться в повідомленні.



Глава держави висловив вдячність усім, хто, незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців: армія, рятувальники, екстрені служби, медики.



Нагадаємо, що 1 січня вранці в Києві уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу. Під завалами будинку рятувальники знайшли тіло жінки, ще 7 людей постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивідреагував на російську дронову атаку на Україну в ніч з 31 грудня на 1 січня.Про це йдеться у його зверненні, пише Українська правда "Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі та руйнування. Усі служби задіяні", - йдеться в повідомленні.Глава держави висловив вдячність усім, хто, незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців: армія, рятувальники, екстрені служби, медики.Нагадаємо, що 1 січня вранці в Києві уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу. Під завалами будинку рятувальники знайшли тіло жінки, ще 7 людей постраждали.

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