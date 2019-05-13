Оформлення паспортів у новому році стане дорожчим. Якими будуть нові ціни?





Про це повідомили в Державній міграційній службі, пише



Так, ціни на оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні будуть такими:



- паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безплатно;



- паспорт громадянина України (ID-картка) з оформленням до 20 робочих днів — 558 гривень;



- паспорт громадянина України (ID-картка) з терміновим оформленням до 10 робочих днів — 928 гривень;



- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1042 гривень;



- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1682 гривень;



- посвідка на постійне проживання в Україні — 1175 гривень;



- посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1080 гривень.



У міграційній службі наголосили, що ті громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають документи за старою ціною.



А ті, хто вже оплатили адмінпослуги до останнього дня 2024 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 січня держпідприємство «Поліграфічний комбінат "Україна"» змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Через це оформлення паспортів у 2025-му здорожчає.Про це повідомили в Державній міграційній службі, пише Громадське Так, ціни на оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні будуть такими:- паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безплатно;- паспорт громадянина України (ID-картка) з оформленням до 20 робочих днів — 558 гривень;- паспорт громадянина України (ID-картка) з терміновим оформленням до 10 робочих днів — 928 гривень;- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1042 гривень;- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1682 гривень;- посвідка на постійне проживання в Україні — 1175 гривень;- посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1080 гривень.У міграційній службі наголосили, що ті громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають документи за старою ціною.А ті, хто вже оплатили адмінпослуги до останнього дня 2024 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

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