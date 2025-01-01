Зеленський: зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви

Зеленський: зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви
Президент Володимир Зеленський вважає, що зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви.

Про це він повідомив у Telegram, пише LB.ua.

"Коли путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", - написав президент.

Зеленський наголосив, що абсолютна більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася.

"Сьогодні наше спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики", - сказав він.

"Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив президент (США, - ред.) Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними. Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії", - додав Зеленський.

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Теги: Росія, війна
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