Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 2 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 2 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.
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