Відключення світла на Волині 2 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у четвер графіки

Відключення світла на Волині 2 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у четвер графіки
Компанія "Укренерго" поділилася інформацією про відключення електроенергії в четвер, 2 січня 2025 року.

У застосунку "Київ Цифровий" повідомляється, що у другий день нового року світло вимикати не планують.

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні.

При цьому ситуація в будь-який момент може змінитися. Про це буде повідомлено окремо.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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