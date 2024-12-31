Відключення світла на Волині 2 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у четвер графіки
Сьогодні, 21:15
Компанія "Укренерго" поділилася інформацією про відключення електроенергії в четвер, 2 січня 2025 року.
У застосунку "Київ Цифровий" повідомляється, що у другий день нового року світло вимикати не планують.
"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні.
При цьому ситуація в будь-який момент може змінитися. Про це буде повідомлено окремо.
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У застосунку "Київ Цифровий" повідомляється, що у другий день нового року світло вимикати не планують.
"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні.
При цьому ситуація в будь-який момент може змінитися. Про це буде повідомлено окремо.
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