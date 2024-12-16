Санта у «Волинянц»: у Луцьку чоловік вітає дітей і військових на ретроавто





Марко Бабич розповів: робить це, аби подарувати людям святковий настрій.



Чоловік живе у селі Зміїнець. Перед кожним виїздом чоловік перевіряє новорічну ілюмінацію. "Волинянку" для вітань Санті надав сусід Михайло Ковальчук.



"Ця машина — це унікум серед машин, — говорить чоловік. — Мені хочеться і сусіди підтримали. Декорував авто також мій сусід В’ячеслав Михайлович Плескот".



За освітою Марко Бабич — вчитель фізкультури, але все життя працював на будівництві. Коли почалася повномасштабна війна — був на роботі у Великій Британії, на четвертий день вторгнення приїхав в Україну. Вітати людей з Новим роком почав 20 літ тому. Розповідає: раніше робив це в образі Діда Мороза, але після 24 лютого 2022 року усе змінилося.



"Так як Дід Мороз втратив у нас довіру, та прийшов до нас з війною, значить, Дід Мороз, як для нас вже не існує, він для нас пропав", — говорить Марко Бабич.



Марко Бабич каже: зазвичай напередодні і у перші дні Нового року їздив своєю машиною головними луцькими вулицями, цього року — уперше на волинянці.



"Інші дивуються такій машині. Це 1975 року машина, був зроблений капітальний ремонт, вона гарно їздить до пори до часу. Кажу людям: "Ви танком їздили, то може їздили коли-небудь? То приблизно те саме", — додав волинський Санта.



Коли бачить дітей та військових, Санта на Волинянці зупиняється, пригощає цукерками, фотографується і вітає зі святом.



"Потрібно робити святкові моменти, хоч і важко у нас в країні, але й для дітей. Вони ж не винні у цій війні. Вони хочуть якогось свята, тепла, доброти і теплого слова. Усі потребують цього", — говорить військовослужбовець Микола, який теж отримав цукерки від волинського Санти.



Суспільному Марко Бабич розповів, що в образі Санти вітатиме лучан та гостей міста також 1 і 2 січня.

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