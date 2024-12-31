Україна постачатиме Молдові електроенергію





Про це пише молдовське видання NewsMaker, передає



"Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" – у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії і вони можуть її експортувати", – розповіли в компанії.



Український "Енергоатом" поки не коментує цю інформацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молдовська державна компанія Energocom повідомила, повідомила, що закупила електроенергію, потрібну для покриття дефіциту 2 січня. У компанії зазначили, що вночі електроенергію поставлятимуть із України.Про це пише молдовське видання NewsMaker, передає ТСН "Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" – у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії і вони можуть її експортувати", – розповіли в компанії.Український "Енергоатом" поки не коментує цю інформацію.

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