2 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження в ексдепутата Луцької міської ради, депутата Боратинської сільської ради та волонтера(на фото).Також особисте свято 2 січня у генерального директора ПрАТ «Луцький домобудівельний комбінат», доктора політичних наук, експерта Волинського центру розвитку урядування, ексдиректора та художнього керівника Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка, письменниці, заслуженої журналістки України, блогераОкрім того, день народження святкує журналістката заступник керівника регіонального офісу водних ресурсівА ще 2 січня в Україні та світі святкують. Це неофіційне і досить миле свято, присвячене нашим улюбленим пухнастим друзям. Його точна дата може змінюватися залежно від того, хто і як його святкує. Найчастіше цей день відзначають фанати котів у вигляді веселих заходів чи домашніх урочистостей. Ідея свята полягає в тому, щоб ще раз підкреслити любов до котів і потішити їх.Також 2 січня —. Це чудова можливість звернути увагу на унікальні риси інтровертів і їхні потреби у світі, де часто домінують екстравертні стандарти. Ідея відзначати цей день виникла 2011 року завдяки німецькій письменниці та психологу Фелісіті Майлз. 2 січня було обрано, тому що цей день ідеально підходить для спокою та саморефлексії після святкової метушні Нового року.А ще 2 січня —. Це свято покликане надихнути людей на досягнення своїх цілей, початок нових проєктів і розвиток у різних сферах життя. День мотивації й натхнення започаткував Кевін Л. Макарті — американський мотиваційний спікер — після трагічних подій 11 вересня 2001 року. Він хотів створити день, який допоможе людям знайти в собі сили рухатися вперед, змінювати своє життя на краще і підтримувати інших у важкі часи.