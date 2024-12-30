2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження в ексдепутата Луцької міської ради, депутата Боратинської сільської ради та волонтера Миколи Собуцького (на фото).
Бажаємо імениннику наснаги у всіх починаннях, незгасного оптимізму, міцного здоров’я та яскравих моментів кожного дня!
Також особисте свято 2 січня у генерального директора ПрАТ «Луцький домобудівельний комбінат» Руслана Ваймана, доктора політичних наук Валентина Малиновського, експерта Волинського центру розвитку урядування Сергія Григоренка, ексдиректора та художнього керівника Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка Анатолія Гливи, письменниці, заслуженої журналістки України Надії Гуменюк, блогера Антона Бугайчука.
Окрім того, день народження святкує журналістка Анастасія Пеценюк та заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.
Усім міцного здоров’я, радості, успіхів та здійснення мрій! Нехай якнайшвидше запанує мир в Україні, а кожен новий день приносить світло, добро та надію!
А ще 2 січня в Україні та світі святкують Котячий Новий рік. Це неофіційне і досить миле свято, присвячене нашим улюбленим пухнастим друзям. Його точна дата може змінюватися залежно від того, хто і як його святкує. Найчастіше цей день відзначають фанати котів у вигляді веселих заходів чи домашніх урочистостей. Ідея свята полягає в тому, щоб ще раз підкреслити любов до котів і потішити їх.
Також 2 січня — Всесвітній день інтроверта. Це чудова можливість звернути увагу на унікальні риси інтровертів і їхні потреби у світі, де часто домінують екстравертні стандарти. Ідея відзначати цей день виникла 2011 року завдяки німецькій письменниці та психологу Фелісіті Майлз. 2 січня було обрано, тому що цей день ідеально підходить для спокою та саморефлексії після святкової метушні Нового року.
А ще 2 січня — День мотивації й натхнення. Це свято покликане надихнути людей на досягнення своїх цілей, початок нових проєктів і розвиток у різних сферах життя. День мотивації й натхнення започаткував Кевін Л. Макарті — американський мотиваційний спікер — після трагічних подій 11 вересня 2001 року. Він хотів створити день, який допоможе людям знайти в собі сили рухатися вперед, змінювати своє життя на краще і підтримувати інших у важкі часи.
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Бажаємо імениннику наснаги у всіх починаннях, незгасного оптимізму, міцного здоров’я та яскравих моментів кожного дня!
Також особисте свято 2 січня у генерального директора ПрАТ «Луцький домобудівельний комбінат» Руслана Ваймана, доктора політичних наук Валентина Малиновського, експерта Волинського центру розвитку урядування Сергія Григоренка, ексдиректора та художнього керівника Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка Анатолія Гливи, письменниці, заслуженої журналістки України Надії Гуменюк, блогера Антона Бугайчука.
Окрім того, день народження святкує журналістка Анастасія Пеценюк та заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.
Усім міцного здоров’я, радості, успіхів та здійснення мрій! Нехай якнайшвидше запанує мир в Україні, а кожен новий день приносить світло, добро та надію!
А ще 2 січня в Україні та світі святкують Котячий Новий рік. Це неофіційне і досить миле свято, присвячене нашим улюбленим пухнастим друзям. Його точна дата може змінюватися залежно від того, хто і як його святкує. Найчастіше цей день відзначають фанати котів у вигляді веселих заходів чи домашніх урочистостей. Ідея свята полягає в тому, щоб ще раз підкреслити любов до котів і потішити їх.
Також 2 січня — Всесвітній день інтроверта. Це чудова можливість звернути увагу на унікальні риси інтровертів і їхні потреби у світі, де часто домінують екстравертні стандарти. Ідея відзначати цей день виникла 2011 року завдяки німецькій письменниці та психологу Фелісіті Майлз. 2 січня було обрано, тому що цей день ідеально підходить для спокою та саморефлексії після святкової метушні Нового року.
А ще 2 січня — День мотивації й натхнення. Це свято покликане надихнути людей на досягнення своїх цілей, початок нових проєктів і розвиток у різних сферах життя. День мотивації й натхнення започаткував Кевін Л. Макарті — американський мотиваційний спікер — після трагічних подій 11 вересня 2001 року. Він хотів створити день, який допоможе людям знайти в собі сили рухатися вперед, змінювати своє життя на краще і підтримувати інших у важкі часи.
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