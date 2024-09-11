Хабарництво, переправлення за кордон, нелегальне збагачення: ТОП-5 кримінальних справ на Волині









БФ "Добра справа": як завершилася справа про перетин кордону військовозобов'язаних



Упродовж 2024 року тривали суди щодо засновника благодійного фонду "Добра справа", лучанина Андрія Лінника. Його обвинувачували у службовому підробленні документів і незаконному переправленні за кордон 78 військовозобов'язаних. Чоловіки, як доводила сторона обвинувачення, виїздили за кордон як водії та волонтерами ніколи не були.



Своєї вини на засіданнях Андрій Лінник не визнав. З його слів, благодійний фонд, засновником якого він є, має понад тисячу волонтерів у різних областях.



Під час одного із засідань він наполягав, що заяви з бронювання військовозобов'язаних він не підписував, з Волинською обласною військовою адміністрацією не комунікував. Усі ці питання, за свідченнями Лінника, вирішував директор благодійного фонду Юрій Слива, який раніше визнав свою провину в незаконному переправленні 238 людей через держкордон.



Фінал завершився на користь Андрія Лінника, якого Луцький міськрайонний суд в листопаді 2024 року виправдав через недоведеність кримінальних правопорушень.



Мирослава Якимчук: чи причетна до схеми переправлення чоловіків за кордон?



Серед гучних цьогорічних затримань — ексзаступниця голови Волинської облдержадміністрації Мирослава Якимчук. Її у вересні 2024 року затримали співробітники Служби безпеки України.



Їй та ще семи людям, серед яких керівники громадських організацій, підприємці та інші, оголосили про підозру в незаконному переправленні військовозобовʼязаних через кордон за трьома статтями ККУ.



Під час обшуків у помешканнях Мирослави Якимчук та інших осіб знайшли мобільні телефони та ноутбуки із доказами.



Як стверджують правоохоронці, колишня посадовиця ОДА була причетна до організації схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, які перетинали кордон начебто як волонтери.



За версією слідства, з однієї людини за безперешкодний виїзд за межі України брали 5 тисяч доларів США, кошти учасники "схеми" отримували через посередників. 4 вересня 2024 року Мирослава Якимчук була звільнена з посади заступниці голови Волинської облдержадміністрації. У її житлі співробітники СБУ провели обшуки.



Після затримання ексчиновниці обрали запобіжний захід: зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі та очікує на розгляд справи в суді. У разі доведення вини їй загрожує до 12 років за ґратами.



Працівники ТЦК і командир взводу шукали військовозобов'язаних у розшуку



Серед справ, які викликали обговорення у соцмережах цього року — затримання заступника командира взводу однієї з військових частин, працівниця Волинського обласного ТЦК та СП, а також оператор відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Луцького міського ТЦК, який за версією слідства керував процесом вимагання грошей у військовозобов'язаних.



Трійка обвинувачених, за даними правоохоронців, знаходила чоловіків призовного віку, які після отримання повісток не зʼявилися до ТЦК та СП, аби за гроші зняти їх з розшуку. З одного військовозобов'язаного затримані брали по 3 тисячі доларів США.



Двох працівників ТЦК і командира взводу викрили поліцейські 15 травня 2024-го під час отримання частини хабаря. Під час обшуків вдома та на роботі у затриманих вилучили гроші, мобільні телефони, флешки, службову документацію, а також "чорнові" записи.



Суд над трьома волинянами завершився у серпні 2024 року. Вони уклали з прокурором угоди про визнання винуватості. Луцький міськрайонний суд визнав їх винними та обрав покарання у виглядів штрафів.



Штраф для оператора відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Луцького ТЦК — 127,5 тисяч гривень, для працівниці обласного ТЦК — 51 тисяча гривень, для командира взводу — 80 тисяч гривень.



Підгайцівський сільський голова та обвинувачення у збагаченні



У грудні 2024 року слідчі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України оголосили про підозру Підгайцівському сільському голові Юрію Семенюку. Його обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 38 мільйонів гривень. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі до 10 років.



За версією слідчих, з лютого 2020 року по серпень 2024 року посадовець набув 41 актив вартістю орієнтовно 55 мільйонів гривень, при цьому нерухоме майно та автомобілі оформив як на себе, так на своїх родичів. Однак за вказаний період сума їхніх законних доходів становила 16,7 мільйона гривень.



У коментарі Суспільному Юрій Семенюк розповів, що вважає цю справу політичним замовленням від конкурентів. Він додав, що наразі займається фінансовим питанням — шукає кошти для внесення застави в розмірі майже 2 мільйони гривень.



На період слідства його відсторонили від обов'язків голови Підгайцівської сільської ради: зараз його обов'язки виконує секретар ради Ольга Овсіюк.



Волинянин Валентин Кошельник і 35 тисяч доларів хабаря



У лютому 2024 року Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника у зловживанні впливом за неправомірну вигоду.



1 березня 2024 року 56-річний Кошельник надіслав до Волинської обласної ради заяву про складання депутатських повноважень, під час засідання сесії депутати проголосували "за" позбавлення мандата.



Затримання Кошельника відбулося ще восени 2023 року: його викрили під час 35 тисяч доларів США хабаря у місті Володимирі. За версією слідства, за ці кошти ексдепутат обіцяв виділення земельної ділянки для підприємця, який хотів у Володимирі збудувати підприємство з утилізації відходів.



За рішенням Вищого антикорупційного суду його арештували, однак за кілька днів він вийшов з-під варти під заставу в розмірі 900 тисяч гривень.



Його обвинувачують за двома статтями ККУ: йдеться про зловживання впливом і отримання неправомірної вигоди. У разі доведення вини Валентину Кошельнику загрожує позбавлення волі до 8 років. Станом на кінець грудня 2024-го вирок волинянину ще не обрали — суди тривають.

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З його слів, благодійний фонд, засновником якого він є, має понад тисячу волонтерів у різних областях.Під час одного із засідань він наполягав, що заяви з бронювання військовозобов'язаних він не підписував, з Волинською обласною військовою адміністрацією не комунікував. Усі ці питання, за свідченнями Лінника, вирішував директор благодійного фонду Юрій Слива, який раніше визнав свою провину в незаконному переправленні 238 людей через держкордон.Фінал завершився на користь Андрія Лінника, якого Луцький міськрайонний суд в листопаді 2024 року виправдав через недоведеність кримінальних правопорушень.Серед гучних цьогорічних затримань — ексзаступниця голови Волинської облдержадміністрації Мирослава Якимчук. Її у вересні 2024 року затримали співробітники Служби безпеки України.Їй та ще семи людям, серед яких керівники громадських організацій, підприємці та інші, оголосили про підозру в незаконному переправленні військовозобовʼязаних через кордон за трьома статтями ККУ.Під час обшуків у помешканнях Мирослави Якимчук та інших осіб знайшли мобільні телефони та ноутбуки із доказами.Як стверджують правоохоронці, колишня посадовиця ОДА була причетна до організації схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, які перетинали кордон начебто як волонтери.За версією слідства, з однієї людини за безперешкодний виїзд за межі України брали 5 тисяч доларів США, кошти учасники "схеми" отримували через посередників. 4 вересня 2024 року Мирослава Якимчук була звільнена з посади заступниці голови Волинської облдержадміністрації. У її житлі співробітники СБУ провели обшуки.Після затримання ексчиновниці обрали запобіжний захід: зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі та очікує на розгляд справи в суді. У разі доведення вини їй загрожує до 12 років за ґратами.Серед справ, які викликали обговорення у соцмережах цього року — затримання заступника командира взводу однієї з військових частин, працівниця Волинського обласного ТЦК та СП, а також оператор відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Луцького міського ТЦК, який за версією слідства керував процесом вимагання грошей у військовозобов'язаних.Трійка обвинувачених, за даними правоохоронців, знаходила чоловіків призовного віку, які після отримання повісток не зʼявилися до ТЦК та СП, аби за гроші зняти їх з розшуку. З одного військовозобов'язаного затримані брали по 3 тисячі доларів США.Двох працівників ТЦК і командира взводу викрили поліцейські 15 травня 2024-го під час отримання частини хабаря. Під час обшуків вдома та на роботі у затриманих вилучили гроші, мобільні телефони, флешки, службову документацію, а також "чорнові" записи.Суд над трьома волинянами завершився у серпні 2024 року. Вони уклали з прокурором угоди про визнання винуватості. Луцький міськрайонний суд визнав їх винними та обрав покарання у виглядів штрафів.Штраф для оператора відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Луцького ТЦК — 127,5 тисяч гривень, для працівниці обласного ТЦК — 51 тисяча гривень, для командира взводу — 80 тисяч гривень.У грудні 2024 року слідчі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України оголосили про підозру Підгайцівському сільському голові. Його обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 38 мільйонів гривень. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі до 10 років.За версією слідчих, з лютого 2020 року по серпень 2024 року посадовець набув 41 актив вартістю орієнтовно 55 мільйонів гривень, при цьому нерухоме майно та автомобілі оформив як на себе, так на своїх родичів. Однак за вказаний період сума їхніх законних доходів становила 16,7 мільйона гривень.У коментарі Суспільному Юрій Семенюк розповів, що вважає цю справу політичним замовленням від конкурентів. Він додав, що наразі займається фінансовим питанням — шукає кошти для внесення застави в розмірі майже 2 мільйони гривень.На період слідства його відсторонили від обов'язків голови Підгайцівської сільської ради: зараз його обов'язки виконує секретар ради Ольга Овсіюк.У лютому 2024 року Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника у зловживанні впливом за неправомірну вигоду.1 березня 2024 року 56-річний Кошельник надіслав до Волинської обласної ради заяву про складання депутатських повноважень, під час засідання сесії депутати проголосували "за" позбавлення мандата.Затримання Кошельника відбулося ще восени 2023 року: його викрили під час 35 тисяч доларів США хабаря у місті Володимирі. За версією слідства, за ці кошти ексдепутат обіцяв виділення земельної ділянки для підприємця, який хотів у Володимирі збудувати підприємство з утилізації відходів.За рішенням Вищого антикорупційного суду його арештували, однак за кілька днів він вийшов з-під варти під заставу в розмірі 900 тисяч гривень.Його обвинувачують за двома статтями ККУ: йдеться про зловживання впливом і отримання неправомірної вигоди. У разі доведення вини Валентину Кошельнику загрожує позбавлення волі до 8 років. Станом на кінець грудня 2024-го вирок волинянину ще не обрали — суди тривають.

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