Юнус, Емілія і Самуїл: які імена обирали батьки для дітей у 2024 році





У відповідь на інформаційний запит в обласному відділі державної реєстрації актів цивільного стану розповіли про найпопулярніші і рідковживані імена на Волині, передає



Найпопулярніші імена на Волині у 2024 році

Дівчаток цього року батьки найчастіше називали: Емілія, Ангеліна, Соломія, Меланія, Софія, Дарина, Вероніка, Анна, Єва, Христина, Діана, Вікторія, Мілана, Уляна, Дарія, Злата, Марія, Аделіна, Анастасія, Маргарита, Єлизавета, Стефанія і Варвара. Щодо чоловічих імен, то найпопулярнішими цього року стали: Тимофій, Давид, Марк, Артур, Ярослав, Артем, Назар, Максим, Ян, Богдан, Владислав, Данило, Матвій, Олександр, Олексій, Роман, Дамір, Максим, Захар, Дем'ян, Орест, Дмитро, Арсен, Серафин, Мирон, Ілля та Лука.



Рідковживані імена для малюків

За даними відділу держреєстрації актів цивільного стану, серед дівчат на Волині у 2024 році зустрічалися такі рідковживані імена: Тсона, Аріна, Заріна, Маріам, Єльвіра, Кароліна, Ноомі, Лукія, Зоя, Євніка, Яніна, Лукірія, Авігея, Наомі, Лія, Агнія, Мія, Тея, Камілла, Мілена, Лілея, Сабіна, Еріка, Еліна, Ілона, Естер, Стелла, Алісія, Амелія, Наргізе, Іларія, Маріанна, Меліса, Ліана, Аніта, Луна, Мері, Олівія, Моніка, Елізабет, Ясмін, Даніела, Ада, Іларія, Пелагія та Ріанна.



До списку рідковживаних імен для хлопчиків потрапили: Савелій, Рувім, Юхим, Севастіан, Мілан, Веніамін, Лев, Якім, Лео, Еліазар, Дарій, Гордій, Гліб, Єлисей, Демид, Даніель, Даміан, Єфрем, Оксен, Ренат, Самуїл, Амір, Мануель, Юнус, Натан, Олесь, Лаврін, Мирон, Іларіон, Домінік, Матей, Левко, Авенір, Кілліан, Яків, Еней, Абдурахман і Вільям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у 2024 році з'явилися на світ 6935 дітей. Це — менше, ніж торік, у 2023 році в області народилися понад 8 тисяч малюків.У відповідь на інформаційний запит в обласному відділі державної реєстрації актів цивільного стану розповіли про найпопулярніші і рідковживані імена на Волині, передає Суспільне Найпопулярніші імена на Волині у 2024 роціДівчаток цього року батьки найчастіше називали: Емілія, Ангеліна, Соломія, Меланія, Софія, Дарина, Вероніка, Анна, Єва, Христина, Діана, Вікторія, Мілана, Уляна, Дарія, Злата, Марія, Аделіна, Анастасія, Маргарита, Єлизавета, Стефанія і Варвара. Щодо чоловічих імен, то найпопулярнішими цього року стали: Тимофій, Давид, Марк, Артур, Ярослав, Артем, Назар, Максим, Ян, Богдан, Владислав, Данило, Матвій, Олександр, Олексій, Роман, Дамір, Максим, Захар, Дем'ян, Орест, Дмитро, Арсен, Серафин, Мирон, Ілля та Лука.Рідковживані імена для малюківЗа даними відділу держреєстрації актів цивільного стану, серед дівчат на Волині у 2024 році зустрічалися такі рідковживані імена: Тсона, Аріна, Заріна, Маріам, Єльвіра, Кароліна, Ноомі, Лукія, Зоя, Євніка, Яніна, Лукірія, Авігея, Наомі, Лія, Агнія, Мія, Тея, Камілла, Мілена, Лілея, Сабіна, Еріка, Еліна, Ілона, Естер, Стелла, Алісія, Амелія, Наргізе, Іларія, Маріанна, Меліса, Ліана, Аніта, Луна, Мері, Олівія, Моніка, Елізабет, Ясмін, Даніела, Ада, Іларія, Пелагія та Ріанна.До списку рідковживаних імен для хлопчиків потрапили: Савелій, Рувім, Юхим, Севастіан, Мілан, Веніамін, Лев, Якім, Лео, Еліазар, Дарій, Гордій, Гліб, Єлисей, Демид, Даніель, Даміан, Єфрем, Оксен, Ренат, Самуїл, Амір, Мануель, Юнус, Натан, Олесь, Лаврін, Мирон, Іларіон, Домінік, Матей, Левко, Авенір, Кілліан, Яків, Еней, Абдурахман і Вільям.

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