Короткі і відчутні: вчені зробили прогноз магнітних бур на січень 2025 року

Короткі і відчутні: вчені зробили прогноз магнітних бур на січень 2025 року
Магнітні бурі у січні 2025 року

Слабкі магнітні бурі очікуються 6, 11 і 12 січня (Kp=5), але вони не досягнуть високих рівнів.

Також з 16 по 18 січня можлива слабка магнітна буря.

Сильніша буря буде ще 27 січня.

Решта днів будуть спокійними.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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