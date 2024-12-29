Короткі і відчутні: вчені зробили прогноз магнітних бур на січень 2025 року





Слабкі магнітні бурі очікуються 6, 11 і 12 січня (Kp=5), але вони не досягнуть високих рівнів.



Також з 16 по 18 січня можлива слабка магнітна буря.



Сильніша буря буде ще 27 січня.



Решта днів будуть спокійними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Магнітні бурі у січні 2025 рокуСлабкі магнітні бурі очікуються 6, 11 і 12 січня (Kp=5), але вони не досягнуть високих рівнів.Також з 16 по 18 січня можлива слабка магнітна буря.Сильніша буря буде ще 27 січня.Решта днів будуть спокійними.

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