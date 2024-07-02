Місячний посівний календар на 2025 рік: всі сприятливі і несприятливі дні для городників

Місячний посівний календар на січень 2025 рокуМолодик — 1-5 січня;Повня — 17 січня;Зростальний Місяць — 6-16 і 18-31 січня.Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в січні 2025 року:сприятливі — 8-10, 22-23 січня;несприятливі — 1-3, 17, 30-31 січня;нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.Місячний посівний календар на лютий 2025 рокуМолодик — 1-3 лютого;Повня — 15 лютого;Зростальний Місяць — 4-15, 17-28 лютого.Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в лютому 2025 року:сприятливі — 5-7, 20-22 лютого;несприятливі — 1-2, 16, 27-28 лютого;нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.Місячний посівний календар на березень 2025 рокуМолодик — 1-2 березня;Повня — 16 березня;Зростальний Місяць — 3-15, 17-31 березня.Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в березні 2025 року:сприятливі — 5-7, 19-21 березня;несприятливі — 1-2, 16, 30-31 березня;нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.Місячний посівний календар на квітень 2025 рокуМолодик — 1 квітня;Повня — 15 квітня;Зростальний Місяць — 2-14, 16-30 квітня.Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в квітні 2025 року:сприятливі — 3-5, 18-20 квітня;несприятливі — 1, 15, 29-30 квітня;нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.Місячний посівний календар на травень 2025 рокуМолодик — 1 травня;Повня — 14 травня;Зростальний Місяць — 2-13, 15-31 травня.Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в травні 2025 року:сприятливі — 4-6, 17-19 травня;несприятливі — 1, 14, 30-31 травня;нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.Місячний посівний календар на червень 2025 рокуМолодик — 1 червня;Повня — 14 червня;Зростальний Місяць — 2-13, 15-30 червня.Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в червні 2025 року:сприятливі — 3-5, 17-19 червня;несприятливі — 1, 14, 29-30 червня;нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.Місячний посівний календар на липень 2025 рокуПовний посівний календар на 2025 рік за місяцями / Фото: Фото з відкритих джерелМолодик — 1 липня;Повня — 13 липня;Зростальний Місяць — 2-12, 14-31 липня.Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в липні 2025 року:сприятливі — 4-6, 16-18 липня;несприятливі — 1, 13, 30-31 липня;нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.Місячний посівний календар на серпень 2025 рокуМолодик — 1-2 серпня;Повня — 11 серпня;Зростальний Місяць — 3-10, 12-31 серпня.Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в серпні 2025 року:сприятливі — 5-7, 15-17 серпня;несприятливі — 1-2, 11, 29-31 серпня;нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.Місячний посівний календар на вересень 2025 рокуМолодик — 1 вересня;Повня — 10 вересня;Зростальний Місяць — 2-9, 11-30 вересня.Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в вересні 2025 року:сприятливі — 3-5, 13-15 вересня;несприятливі — 1, 10, 28-30 вересня;нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.Місячний посівний календар на жовтень 2025 рокуМолодик — 1 жовтня;Повня — 9 жовтня;Зростальний Місяць — 2-8, 10-31 жовтня.Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в жовтні 2025 року:сприятливі — 4-6, 12-14 жовтня;несприятливі — 1, 9, 29-31 жовтня;нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.Місячний посівний календар на листопад 2025 рокуМолодик — 1 листопада;Повня — 8 листопада;Зростальний Місяць — 2-7, 9-30 листопада.Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в листопада 2025 року:сприятливі — 3-5, 11-13 листопада;несприятливі — 1, 8 28-30 листопада;нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.Місячний посівний календар на грудень 2025 рокуМолодик — 1 грудня;Повня — 7 грудня;Зростальний Місяць — 2-6, 8-31 грудня.Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в грудні 2025 року:сприятливі — 3-5, 10-12 грудня;несприятливі — 1, 7 29-31 грудня;нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.