Місячний посівний календар на 2025 рік: всі сприятливі і несприятливі дні для городників
Сьогодні, 05:14
Місячний посівний календар на січень 2025 року
Молодик — 1-5 січня;
Повня — 17 січня;
Зростальний Місяць — 6-16 і 18-31 січня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в січні 2025 року:
сприятливі — 8-10, 22-23 січня;
несприятливі — 1-3, 17, 30-31 січня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на лютий 2025 року
Молодик — 1-3 лютого;
Повня — 15 лютого;
Зростальний Місяць — 4-15, 17-28 лютого.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в лютому 2025 року:
сприятливі — 5-7, 20-22 лютого;
несприятливі — 1-2, 16, 27-28 лютого;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на березень 2025 року
Молодик — 1-2 березня;
Повня — 16 березня;
Зростальний Місяць — 3-15, 17-31 березня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в березні 2025 року:
сприятливі — 5-7, 19-21 березня;
несприятливі — 1-2, 16, 30-31 березня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на квітень 2025 року
Молодик — 1 квітня;
Повня — 15 квітня;
Зростальний Місяць — 2-14, 16-30 квітня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в квітні 2025 року:
сприятливі — 3-5, 18-20 квітня;
несприятливі — 1, 15, 29-30 квітня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на травень 2025 року
Молодик — 1 травня;
Повня — 14 травня;
Зростальний Місяць — 2-13, 15-31 травня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в травні 2025 року:
сприятливі — 4-6, 17-19 травня;
несприятливі — 1, 14, 30-31 травня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на червень 2025 року
Молодик — 1 червня;
Повня — 14 червня;
Зростальний Місяць — 2-13, 15-30 червня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в червні 2025 року:
сприятливі — 3-5, 17-19 червня;
несприятливі — 1, 14, 29-30 червня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на липень 2025 року
Повний посівний календар на 2025 рік за місяцями / Фото: Фото з відкритих джерел
Молодик — 1 липня;
Повня — 13 липня;
Зростальний Місяць — 2-12, 14-31 липня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в липні 2025 року:
сприятливі — 4-6, 16-18 липня;
несприятливі — 1, 13, 30-31 липня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на серпень 2025 року
Молодик — 1-2 серпня;
Повня — 11 серпня;
Зростальний Місяць — 3-10, 12-31 серпня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в серпні 2025 року:
сприятливі — 5-7, 15-17 серпня;
несприятливі — 1-2, 11, 29-31 серпня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на вересень 2025 року
Молодик — 1 вересня;
Повня — 10 вересня;
Зростальний Місяць — 2-9, 11-30 вересня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в вересні 2025 року:
сприятливі — 3-5, 13-15 вересня;
несприятливі — 1, 10, 28-30 вересня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на жовтень 2025 року
Молодик — 1 жовтня;
Повня — 9 жовтня;
Зростальний Місяць — 2-8, 10-31 жовтня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в жовтні 2025 року:
сприятливі — 4-6, 12-14 жовтня;
несприятливі — 1, 9, 29-31 жовтня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на листопад 2025 року
Молодик — 1 листопада;
Повня — 8 листопада;
Зростальний Місяць — 2-7, 9-30 листопада.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в листопада 2025 року:
сприятливі — 3-5, 11-13 листопада;
несприятливі — 1, 8 28-30 листопада;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на грудень 2025 року
Молодик — 1 грудня;
Повня — 7 грудня;
Зростальний Місяць — 2-6, 8-31 грудня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в грудні 2025 року:
сприятливі — 3-5, 10-12 грудня;
несприятливі — 1, 7 29-31 грудня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Молодик — 1-5 січня;
Повня — 17 січня;
Зростальний Місяць — 6-16 і 18-31 січня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в січні 2025 року:
сприятливі — 8-10, 22-23 січня;
несприятливі — 1-3, 17, 30-31 січня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на лютий 2025 року
Молодик — 1-3 лютого;
Повня — 15 лютого;
Зростальний Місяць — 4-15, 17-28 лютого.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в лютому 2025 року:
сприятливі — 5-7, 20-22 лютого;
несприятливі — 1-2, 16, 27-28 лютого;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на березень 2025 року
Молодик — 1-2 березня;
Повня — 16 березня;
Зростальний Місяць — 3-15, 17-31 березня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в березні 2025 року:
сприятливі — 5-7, 19-21 березня;
несприятливі — 1-2, 16, 30-31 березня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на квітень 2025 року
Молодик — 1 квітня;
Повня — 15 квітня;
Зростальний Місяць — 2-14, 16-30 квітня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в квітні 2025 року:
сприятливі — 3-5, 18-20 квітня;
несприятливі — 1, 15, 29-30 квітня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на травень 2025 року
Молодик — 1 травня;
Повня — 14 травня;
Зростальний Місяць — 2-13, 15-31 травня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в травні 2025 року:
сприятливі — 4-6, 17-19 травня;
несприятливі — 1, 14, 30-31 травня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на червень 2025 року
Молодик — 1 червня;
Повня — 14 червня;
Зростальний Місяць — 2-13, 15-30 червня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в червні 2025 року:
сприятливі — 3-5, 17-19 червня;
несприятливі — 1, 14, 29-30 червня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на липень 2025 року
Повний посівний календар на 2025 рік за місяцями / Фото: Фото з відкритих джерел
Молодик — 1 липня;
Повня — 13 липня;
Зростальний Місяць — 2-12, 14-31 липня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в липні 2025 року:
сприятливі — 4-6, 16-18 липня;
несприятливі — 1, 13, 30-31 липня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на серпень 2025 року
Молодик — 1-2 серпня;
Повня — 11 серпня;
Зростальний Місяць — 3-10, 12-31 серпня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в серпні 2025 року:
сприятливі — 5-7, 15-17 серпня;
несприятливі — 1-2, 11, 29-31 серпня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на вересень 2025 року
Молодик — 1 вересня;
Повня — 10 вересня;
Зростальний Місяць — 2-9, 11-30 вересня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в вересні 2025 року:
сприятливі — 3-5, 13-15 вересня;
несприятливі — 1, 10, 28-30 вересня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на жовтень 2025 року
Молодик — 1 жовтня;
Повня — 9 жовтня;
Зростальний Місяць — 2-8, 10-31 жовтня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в жовтні 2025 року:
сприятливі — 4-6, 12-14 жовтня;
несприятливі — 1, 9, 29-31 жовтня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на листопад 2025 року
Молодик — 1 листопада;
Повня — 8 листопада;
Зростальний Місяць — 2-7, 9-30 листопада.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в листопада 2025 року:
сприятливі — 3-5, 11-13 листопада;
несприятливі — 1, 8 28-30 листопада;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Місячний посівний календар на грудень 2025 року
Молодик — 1 грудня;
Повня — 7 грудня;
Зростальний Місяць — 2-6, 8-31 грудня.
Сприятливі, несприятливі і нейтральні дні в грудні 2025 року:
сприятливі — 3-5, 10-12 грудня;
несприятливі — 1, 7 29-31 грудня;
нейтральні — усі інші дати Зростального Місяця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Місячний посівний календар на 2025 рік: всі сприятливі і несприятливі дні для городників
Сьогодні, 05:14
2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Хабарництво, переправлення за кордон, нелегальне збагачення: ТОП-5 кримінальних справ на Волині
01 січень, 23:19