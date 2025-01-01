Скільки малюків народилилося у перинатальному центрі Волині: оприлюднено дані
Сьогодні, 08:20
За 2024 рік у Волинському обласному перинатальному центрі народилося 3239 малюків.
Про це повідомляє Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.
За минулий рік на світ з'явилося 1694 хлопчиків та 1545 дівчаток.
Серед них – 59 двієнь.
Найбільші діти, народжені у 2024-му:
дівчинка вагою 5340 г
хлопчик – 5250 г
«Також у нашому спеціалізованому медзакладі відбулося 262 передчасних пологів. Медики виходили 26 діток вагою до 1 кг та 36 – вагою від 1 кг до 1,5 кг», – йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.
За минулий рік на світ з'явилося 1694 хлопчиків та 1545 дівчаток.
Серед них – 59 двієнь.
Найбільші діти, народжені у 2024-му:
дівчинка вагою 5340 г
хлопчик – 5250 г
«Також у нашому спеціалізованому медзакладі відбулося 262 передчасних пологів. Медики виходили 26 діток вагою до 1 кг та 36 – вагою від 1 кг до 1,5 кг», – йдеться у повідомлені.
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