Скільки малюків народилилося у перинатальному центрі Волині: оприлюднено дані

Скільки малюків народилилося у перинатальному центрі Волині: оприлюднено дані
За 2024 рік у Волинському обласному перинатальному центрі народилося 3239 малюків.

Про це повідомляє Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.

За минулий рік на світ з'явилося 1694 хлопчиків та 1545 дівчаток.

Серед них – 59 двієнь.

Найбільші діти, народжені у 2024-му:

дівчинка вагою 5340 г
хлопчик – 5250 г

«Також у нашому спеціалізованому медзакладі відбулося 262 передчасних пологів. Медики виходили 26 діток вагою до 1 кг та 36 – вагою від 1 кг до 1,5 кг», – йдеться у повідомлені.

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