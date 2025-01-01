Скільки малюків народилилося у перинатальному центрі Волині: оприлюднено дані





Про це повідомляє Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.



За минулий рік на світ з'явилося 1694 хлопчиків та 1545 дівчаток.



Серед них – 59 двієнь.



Найбільші діти, народжені у 2024-му:



дівчинка вагою 5340 г

хлопчик – 5250 г



«Також у нашому спеціалізованому медзакладі відбулося 262 передчасних пологів. Медики виходили 26 діток вагою до 1 кг та 36 – вагою від 1 кг до 1,5 кг», – йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 2024 рік у Волинському обласному перинатальному центрі народилося 3239 малюків.Про це повідомляє Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.За минулий рік на світ з'явилося 1694 хлопчиків та 1545 дівчаток.Серед них – 59 двієнь.Найбільші діти, народжені у 2024-му:дівчинка вагою 5340 гхлопчик – 5250 г«Також у нашому спеціалізованому медзакладі відбулося 262 передчасних пологів. Медики виходили 26 діток вагою до 1 кг та 36 – вагою від 1 кг до 1,5 кг», – йдеться у повідомлені.

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