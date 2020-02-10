Платіжка за газ від 1 січня: що зміниться 2025 року

Платіжка за газ від 1 січня: що зміниться 2025 року
Національний банк України прогнозує зростання цін на газ, опалення та гарячу воду 2025 року. Вартість може зрости, попри мораторій на підвищення цих тарифів, який діє під час війни.

В Україні 98% побутових споживачів отримують газ від НАК "Нафтогаз України". Тариф на газ для населення у цього постачальника становить 7,96 грн за кубометр. Інші постачальники газу пропонують ціни від 7,7 до понад 9 грн за кубометр блакитного палива, передає ТСН.

Якщо тарифи на газ для населення до завершення дії воєнного стану є фіксованими, то щомісячний платіж за доставку газу може різнитися з року в рік, незалежно від воєнного стану. Цей платіж розраховується окремо для кожного абонента.

Розрахунок річної замовленої потужності – плати за доставку газу – здійснюється на основі фактичного обсягу споживання природного газу – від 1 жовтня до 30 вересня.

Проте тут є нижня межа споживання, що береться для розрахунку:

не менше 39 куб. м – для споживачів з газовою плитою
126 куб. м – для споживачів з газовою плитою та водонагрівачем
314 куб. м – для споживачів з опалювальним приладом
Для визначення місячної вартості цей індивідуальний об’єм використаного природного газу розділяється на 12 рівних частин та помножується на встановлений НКРЕКП для кожного Оператора газорозподільних мереж тариф на послуги з розподілу природного газу.

Водночас тарифи на розподіл газу встановлює Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) і залежать від таких факторів:

кількості споживачів в області
протяжності газопроводів
витрат на їх утримання


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Теги: газ, платіжка
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