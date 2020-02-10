Платіжка за газ від 1 січня: що зміниться 2025 року





В Україні 98% побутових споживачів отримують газ від НАК "Нафтогаз України". Тариф на газ для населення у цього постачальника становить 7,96 грн за кубометр. Інші постачальники газу пропонують ціни від 7,7 до понад 9 грн за кубометр блакитного палива, передає



Якщо тарифи на газ для населення до завершення дії воєнного стану є фіксованими, то щомісячний платіж за доставку газу може різнитися з року в рік, незалежно від воєнного стану. Цей платіж розраховується окремо для кожного абонента.



Розрахунок річної замовленої потужності – плати за доставку газу – здійснюється на основі фактичного обсягу споживання природного газу – від 1 жовтня до 30 вересня.



Проте тут є нижня межа споживання, що береться для розрахунку:



не менше 39 куб. м – для споживачів з газовою плитою

126 куб. м – для споживачів з газовою плитою та водонагрівачем

314 куб. м – для споживачів з опалювальним приладом

Для визначення місячної вартості цей індивідуальний об’єм використаного природного газу розділяється на 12 рівних частин та помножується на встановлений НКРЕКП для кожного Оператора газорозподільних мереж тариф на послуги з розподілу природного газу.



Водночас тарифи на розподіл газу встановлює Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) і залежать від таких факторів:



кількості споживачів в області

протяжності газопроводів

витрат на їх утримання





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України прогнозує зростання цін на газ, опалення та гарячу воду 2025 року. Вартість може зрости, попри мораторій на підвищення цих тарифів, який діє під час війни.В Україні 98% побутових споживачів отримують газ від НАК "Нафтогаз України". Тариф на газ для населення у цього постачальника становить 7,96 грн за кубометр. Інші постачальники газу пропонують ціни від 7,7 до понад 9 грн за кубометр блакитного палива, передає ТСН. Якщо тарифи на газ для населення до завершення дії воєнного стану є фіксованими, то щомісячний платіж за доставку газу може різнитися з року в рік, незалежно від воєнного стану. Цей платіж розраховується окремо для кожного абонента.Розрахунок річної замовленої потужності – плати за доставку газу – здійснюється на основі фактичного обсягу споживання природного газу – від 1 жовтня до 30 вересня.Проте тут є нижня межа споживання, що береться для розрахунку:не менше 39 куб. м – для споживачів з газовою плитою126 куб. м – для споживачів з газовою плитою та водонагрівачем314 куб. м – для споживачів з опалювальним приладомДля визначення місячної вартості цей індивідуальний об’єм використаного природного газу розділяється на 12 рівних частин та помножується на встановлений НКРЕКП для кожного Оператора газорозподільних мереж тариф на послуги з розподілу природного газу.Водночас тарифи на розподіл газу встановлює Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) і залежать від таких факторів:кількості споживачів в областіпротяжності газопроводіввитрат на їх утримання

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