Ворог росія атакувала Україну 72 дронами

У ніч на 2 січня, починаючи з 19 години, росіяни атакували 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.Захисники збили 47 дронів. Ще 24 були локаційно втрачені, повідомили в Повітряних силах."Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.Станом на 08.30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.Станом на 8:43 ще один російський дрон перебував у повітрі.Під час дронової атаки на Київ вночі 1 січня росіяни вбили в центрі столиці двох людей. Ворог поцілив у їхній будинок. Ще семеро були поранені.