У Луцьку оголосили підозру чоловіку, якого затримали п'яним у комендантську годину у новорічну ніч

У Луцьку слідчі оголосили підозру фігуранту, якийПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 1 січня, у Луцьку, близько 4 години ранку.Піший наряд поліції помітив на вулиці чоловіка, який порушував вимоги комендантської години і був у стані сп’яніння. На законну вимогу показати документи і пояснити причину перебування на вулиці він не відреагував. Натомість, вчинив опір поліцейським, нанісши кілька ударів.Фігурант був затриманий у порядку ст. 208 КПК України та поміщений до підрозділу поліції.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП оголосили йому вчора про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального Кодексу. Максимальна санкція – до 5 років позбавлення волі.