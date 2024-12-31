У Луцьку оголосили підозру чоловіку, якого затримали п'яним у комендантську годину у новорічну ніч

У Луцьку оголосили підозру чоловіку, якого затримали п'яним у комендантську годину у новорічну ніч
У Луцьку слідчі оголосили підозру фігуранту, який вчинив опір поліцейським у новорічну ніч.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився 1 січня, у Луцьку, близько 4 години ранку.

Піший наряд поліції помітив на вулиці чоловіка, який порушував вимоги комендантської години і був у стані сп’яніння. На законну вимогу показати документи і пояснити причину перебування на вулиці він не відреагував. Натомість, вчинив опір поліцейським, нанісши кілька ударів.

Фігурант був затриманий у порядку ст. 208 КПК України та поміщений до підрозділу поліції.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП оголосили йому вчора про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального Кодексу. Максимальна санкція – до 5 років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, підозра, новорічна ніч
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