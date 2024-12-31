На Волині під час пожежі загинув 15-річний хлопець

У волинській поліції встановлюють причини пожежі, в якій загинув неповнолітній.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.2 січня, близько 5 ранку, до поліції надійшло повідомлення про пожежу в с. Залізниця Камінь-Каширського району.На місці працювали слідчо-оперативна група поліції та співробітники управління ДСНС, які загасили пожежу. Загорання виникло у господарських будівлях.На жаль, на місці виявлено тіло неповнолітнього хлопця без ознак життя, місцевого мешканця, 2009 року народження.Усі деталі та обставини з’ясують слідчі в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 270 Кримінального Кодексу.