На Донеччині загинув Герой з Луцька Артем Шепляков

На Донеччині загинув Герой з Луцька Артем Шепляков
На війні загинув Герой з Луцька Артем Шепляков.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Шепляков Артем Володимирович, 26.02.1989 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія автомобільного відділення 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї 1 механізованого батальйону.

Солдат Шепляков Артем Володимирович загинув 28.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нововасилівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На щиті» на Волинь прибуває 22-річний сержант прикордонних військ, Герой Артем Шевчук
Сьогодні, 12:54
Росіяни намагаються обійти та оточити Покровськ, — ОСУВ «Хортиця». ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
На Донеччині загинув Герой з Луцька Артем Шепляков
Сьогодні, 11:59
На Волині під час пожежі загинув 15-річний хлопець
Сьогодні, 11:00
Діти на Волині під час різдвяних свят зібрали гроші на 5 FPV-дронів для 100 омбр
Сьогодні, 10:51
Схожі новини
«На щиті» на Волинь прибуває 22-річний сержант прикордонних військ, Герой Артем Шевчук «На щиті» на Волинь прибуває 22-річний сержант прикордонних військ, Герой Артем Шевчук
Сьогодні, 12:54
На Донеччині загинув Герой з Луцька Іван Маркиш На Донеччині загинув Герой з Луцька Іван Маркиш
01 січень, 11:24
Луцька громада - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Сергія Кізима Луцька громада - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Сергія Кізима
31 грудень, 2024, 14:44
На Донеччині поліг Герой з Волині Володимир Вельгус На Донеччині поліг Герой з Волині Володимир Вельгус
31 грудень, 2024, 13:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Як тільки були успіхи на фронті - переходів до ПЦУ більшало. Як хитався - процес зупинявся», - митрополит Федір з Волині
Сьогодні, 13:15
 0
«На щиті» на Волинь прибуває 22-річний сержант прикордонних військ, Герой Артем Шевчук
Сьогодні, 12:54
 0
Range Rover Sport: стильний вибір для тих, хто шукає продуктивність
Сьогодні, 12:18
 0
Росіяни намагаються обійти та оточити Покровськ, — ОСУВ «Хортиця». ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
 0
На Донеччині загинув Герой з Луцька Артем Шепляков
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8