На Донеччині загинув Герой з Луцька Артем Шепляков

Артем Шепляков.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Шепляков Артем Володимирович, 26.02.1989 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія автомобільного відділення 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї 1 механізованого батальйону.



Солдат Шепляков Артем Володимирович загинув 28.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нововасилівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Шепляков Артем Володимирович, 26.02.1989 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія автомобільного відділення 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї 1 механізованого батальйону.Солдат Шепляков Артем Володимирович загинув 28.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нововасилівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію