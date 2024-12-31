«На щиті» на Волинь прибуває 22-річний сержант прикордонних військ, Герой Артем Шевчук
Сьогодні, 12:54
Сьогодні, 2 січня, у Володимир "На щиті" прибуває 22-річний сержант прикордонних військ Артем Шевчук.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Зустрічаємо кортеж на блокпосту при в'їзді у місто зі сторони Луцька о 13:00. Прошу мешканців долучитися до коридору шани вздовж вулиць Луцької, Данила Галицького, Ковельської та Шпитальної. О 15:30 скорботний кортеж вирушить з моргу до Вощатина, де мешкав загиблий. Прощання з полеглим захисником відбудеться завтра, 3 січня, у його рідному селі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що точну годину повідомлять пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Зустрічаємо кортеж на блокпосту при в'їзді у місто зі сторони Луцька о 13:00. Прошу мешканців долучитися до коридору шани вздовж вулиць Луцької, Данила Галицького, Ковельської та Шпитальної. О 15:30 скорботний кортеж вирушить з моргу до Вощатина, де мешкав загиблий. Прощання з полеглим захисником відбудеться завтра, 3 січня, у його рідному селі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що точну годину повідомлять пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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