«На щиті» на Волинь прибуває 22-річний сержант прикордонних військ, Герой Артем Шевчук

Артем Шевчук.



Про це Ігор Пальонка.



"Зустрічаємо кортеж на блокпосту при в'їзді у місто зі сторони Луцька о 13:00. Прошу мешканців долучитися до коридору шани вздовж вулиць Луцької, Данила Галицького, Ковельської та Шпитальної. О 15:30 скорботний кортеж вирушить з моргу до Вощатина, де мешкав загиблий. Прощання з полеглим захисником відбудеться завтра, 3 січня, у його рідному селі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що точну годину повідомлять пізніше.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 2 січня, у Володимир "На щиті" прибуває 22-річний сержант прикордонних військПро це повідомив міський голова"Зустрічаємо кортеж на блокпосту при в'їзді у місто зі сторони Луцька о 13:00. Прошу мешканців долучитися до коридору шани вздовж вулиць Луцької, Данила Галицького, Ковельської та Шпитальної. О 15:30 скорботний кортеж вирушить з моргу до Вощатина, де мешкав загиблий. Прощання з полеглим захисником відбудеться завтра, 3 січня, у його рідному селі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що точну годину повідомлять пізніше.

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