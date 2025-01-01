Росіяни намагаються обійти та оточити Покровськ, — ОСУВ «Хортиця». ВІДЕО





Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов в ефірі телемаратону «Єдині новини», пише



Речник наголосив, що міських боїв у Покровську наразі немає і росіяни не дійшли до межі міста, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти.



За його словами, місто Покровськ достатньо «велике й укріплене», тому росіяни не можуть йти у лобовий штурм.



Ще однією причиною він назвав те, що окупанти зараз ведуть наступальні дії одразу на кількох напрямках та «зав'язли у міських боях у Часовому Ярі й Кураховому».



«Ворог накопичує ресурси, щоб бити надалі так, щоб обійти місто. Плюс — активна дія БпЛА, активна дія усього, що у росіян зараз є, теж зосереджена в районі міста Покровськ», — наголосив Віктор Трегубов.



Також речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» додав, що Покровському напрямку за 1 січня Сили оборони зупинили 38 штурмових і наступальних дій армії рф.



«Це найгарячіший з усіх наших напрямків. Він залишається таким останні кілька тижнів. Сусідні з ним напрямки, як-от Курахівський та Времівський теж залишаються дуже гарячими», — зазначив Трегубов.



Яка ситуація в Покровську?

28 грудня Покровськ залишився без світла. Окрім того, з 12 грудня там припинили розподіл природного газу.



Станом на грудень у прифронтовій Покровській громаді залишилося близько 11 тисяч жителів, зокрема 27 дітей. Їжу та воду в Покровську розвозять благодійні організації.



Влада закликає жителів не зволікати з евакуацією у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації.



Наразі зі станції Павлоград відбувається відправлення евакуаційних потягів. Для реєстрації на потяг необхідно залишити заявку, зателефонувавши до контактного центру Покровської міської військової адміністрації за номером: 0-800-300-101.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська не йдуть у лобовий штурм на Покровськ Донецької області, а намагаються обійти та оточити місто.Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майорв ефірі телемаратону «Єдині новини», пише Громадське Речник наголосив, що міських боїв у Покровську наразі немає і росіяни не дійшли до межі міста, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти.За його словами, місто Покровськ достатньо «велике й укріплене», тому росіяни не можуть йти у лобовий штурм.Ще однією причиною він назвав те, що окупанти зараз ведуть наступальні дії одразу на кількох напрямках та «зав'язли у міських боях у Часовому Ярі й Кураховому».«Ворог накопичує ресурси, щоб бити надалі так, щоб обійти місто. Плюс — активна дія БпЛА, активна дія усього, що у росіян зараз є, теж зосереджена в районі міста Покровськ», — наголосив Віктор Трегубов.Також речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» додав, що Покровському напрямку за 1 січня Сили оборони зупинили 38 штурмових і наступальних дій армії рф.«Це найгарячіший з усіх наших напрямків. Він залишається таким останні кілька тижнів. Сусідні з ним напрямки, як-от Курахівський та Времівський теж залишаються дуже гарячими», — зазначив Трегубов.Яка ситуація в Покровську?28 грудня Покровськ залишився без світла. Окрім того, з 12 грудня там припинили розподіл природного газу.Станом на грудень у прифронтовій Покровській громаді залишилося близько 11 тисяч жителів, зокрема 27 дітей. Їжу та воду в Покровську розвозять благодійні організації.Влада закликає жителів не зволікати з евакуацією у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації.Наразі зі станції Павлоград відбувається відправлення евакуаційних потягів. Для реєстрації на потяг необхідно залишити заявку, зателефонувавши до контактного центру Покровської міської військової адміністрації за номером: 0-800-300-101.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію