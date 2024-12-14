Діти на Волині під час різдвяних свят зібрали гроші на 5 FPV-дронів для 100 омбр

Діти на Волині під час різдвяних свят зібрали гроші на 5 FPV-дронів для 100 омбр
Шестеро дітей із села Липини Луцького району та дві дівчини-волонтерки з Луцька та Львова під час різдвяних свят зібрали 51 тисячу гривень. За ці гроші придбають п'ять FPV-дронів для 100-ї окремої механізованої бригади.

Про це в коментарі Суспільному розповів волинський волонтер Олександр Лозбін. Діти колядували, щедрували та посівали у домівках жителів Липин, аби підтримати захисників.

"Скринька на ЗСУ у них була. 24-25 грудня ходили колядувати, 31 грудня у нас дівчата щедрували, то вийшло більш як 16 тисяч. Сьогодні ходили хлопці посівати, то зібрали 11 тисяч. Всього вийшло 51 тисяча, які підуть придбання дронів", — сказав волонтер.

З його слів, ініціативу діти проявили самостійно, адже колядували на ЗСУ і минулого року: тоді за святкові донати купили 2 FPV-дрони. Цього разу окрім коляди по селу, одна дівчина-волонтерка долучилася онлайн зі Львова, зібравши 3 тисячі гривень.
Діти на Волині під час різдвяних свят зібрали гроші на 5 FPV-дронів для 100 омбр

"Пишаюсь дітьми, які збирають кошти на ЗСУ. Пообіцяв дітям, що як купимо дрони, то вони всі прийдуть, потримають їх у руках і ми зробимо спільне фото. Діти підтримують України, і її треба виборювати для таких дітей", — додав волонтер.

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Теги: діти, Волинь
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