У Підгайцях 15-річний підліток отруївся алкоголем

У Підгайцях 15-річний підліток отруївся алкоголем
У новорічну ніч в селі Підгайці Луцького району 15-річний підліток отруївся алкоголем. Очевидно, через сп'яніння не втримався на ногах та впав.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що виклик у диспетчерську надійшов о 01:50.

У хлопця медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та алкогольну інтоксикацію. Його госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.

Як прокоментували в ГУНП у Волинській області, хлопця госпіталізували із алкогольним отруєнням, жодних тілесних ушкоджень немає. Батьки претензій ні до кого не мають. Наразі триває подальша перевірка та буде ухвалено відповідне процесуальне рішення.

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Теги: підліток, алкоголь, лікарня
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