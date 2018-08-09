У Підгайцях 15-річний підліток отруївся алкоголем





Про це



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що виклик у диспетчерську надійшов о 01:50.



У хлопця медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та алкогольну інтоксикацію. Його госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.



Як прокоментували в ГУНП у Волинській області, хлопця госпіталізували із алкогольним отруєнням, жодних тілесних ушкоджень немає. Батьки претензій ні до кого не мають. Наразі триває подальша перевірка та буде ухвалено відповідне процесуальне рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У новорічну ніч в селі Підгайці Луцького району 15-річний підліток отруївся алкоголем. Очевидно, через сп'яніння не втримався на ногах та впав.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили, що виклик у диспетчерську надійшов о 01:50.У хлопця медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та алкогольну інтоксикацію. Його госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.Як прокоментували в ГУНП у Волинській області, хлопця госпіталізували із алкогольним отруєнням, жодних тілесних ушкоджень немає. Батьки претензій ні до кого не мають. Наразі триває подальша перевірка та буде ухвалено відповідне процесуальне рішення.

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