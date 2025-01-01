Сирський приїхав до військових на Курський напрямок

Олександр Сирський відвідав українських захисників на Курському напрямку. Він нагородив воїнів за їхню мужність і внесок у боротьбу з агресором.



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"Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків", - наголосив Сирський.



Він пояснив, що завдяки стійкості та мужності українських військових втрати ворога на Курському напрямку склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки.



"30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша (мова про військових на Курському напрямку, - ред.) заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників", - додав він.



Курська операція ЗСУ



Нагадаємо, що у серпні 2024 року, військові ЗСУ почали контрнаступальну операцію в Курській області. Це була перша масштабна наступальна операція на території Росії з початку повномасштабного вторгнення.



Українські війська перетнули кордон поблизу міста Суджа та просунулися вглиб Курської області, беручі під свій контроль значні території та дезорганізуючи російські підрозділи.



Протягом перших місяців операції ЗСУ завдали значних втрат противнику. За даними Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за три місяці боїв втрати Росії сягнули близько 21 тисячі солдатів, з яких понад 7 тисяч було ліквідовано, а 717 взято в полон.



Тим часом український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде утримувати захоплені території РФ до того часу, поки не змусить сісти за стіл перемови російського диктатора володимира путіна.



Операція також мала стратегічне значення, змусивши російське командування скасувати плани наступу на деякі українські міста.



Зауважимо, що, за даними Генштабу, станом на ранок сьогодні, 1 січня, Сили оборони України просунулися поблизу Кремінної та в Курській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУвідвідав українських захисників на Курському напрямку. Він нагородив воїнів за їхню мужність і внесок у боротьбу з агресором.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача."Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків", - наголосив Сирський.Він пояснив, що завдяки стійкості та мужності українських військових втрати ворога на Курському напрямку склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки."30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша (мова про військових на Курському напрямку, - ред.) заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників", - додав він.Нагадаємо, що у серпні 2024 року, військові ЗСУ почали контрнаступальну операцію в Курській області. Це була перша масштабна наступальна операція на території Росії з початку повномасштабного вторгнення.Українські війська перетнули кордон поблизу міста Суджа та просунулися вглиб Курської області, беручі під свій контроль значні території та дезорганізуючи російські підрозділи.Протягом перших місяців операції ЗСУ завдали значних втрат противнику. За даними Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за три місяці боїв втрати Росії сягнули близько 21 тисячі солдатів, з яких понад 7 тисяч було ліквідовано, а 717 взято в полон.Тим часом український президентповідомив, що Україна буде утримувати захоплені території РФ до того часу, поки не змусить сісти за стіл перемови російського диктатораОперація також мала стратегічне значення, змусивши російське командування скасувати плани наступу на деякі українські міста.Зауважимо, що, за даними Генштабу, станом на ранок сьогодні, 1 січня, Сили оборони України просунулися поблизу Кремінної та в Курській області.

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