Скільки малюків народилося в Луцьку у новорічну ніч

У новорічну ніч 2025 року в обласному центрі Волині на світ з’явилися троє маленьких українців.Так, у Луцькому клінічному пологовому будинку о 03:50 народився хлопчик. Зріст малюка 51 сантиметр, вага - 3 330 грамів.А у Волинському обласному перинатальному центрі перші свої подихи зробили двоє малюків. О 00:10, на світ з’явився хлопчик вагою 2 380 грамів та зростом 48 сантиметрів. О 01:45 народилася дівчинка вагою 3 040 грамів і зростом 50 сантиметрів."Вітаємо щасливих батьків, які отримали свої найдорожчі новорічні подарунки! Хай щастям, теплом, любов’ю та дитячим сміхом наповнюється для вас кожен день нового 2025 року", - пишуть у перинатальному центрі.