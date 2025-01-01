Скільки малюків народилося в Луцьку у новорічну ніч
Сьогодні, 12:00
У новорічну ніч 2025 року в обласному центрі Волині на світ з’явилися троє маленьких українців.
Так, у Луцькому клінічному пологовому будинку о 03:50 народився хлопчик. Зріст малюка 51 сантиметр, вага - 3 330 грамів.
А у Волинському обласному перинатальному центрі перші свої подихи зробили двоє малюків. О 00:10, на світ з’явився хлопчик вагою 2 380 грамів та зростом 48 сантиметрів. О 01:45 народилася дівчинка вагою 3 040 грамів і зростом 50 сантиметрів.
"Вітаємо щасливих батьків, які отримали свої найдорожчі новорічні подарунки! Хай щастям, теплом, любов’ю та дитячим сміхом наповнюється для вас кожен день нового 2025 року", - пишуть у перинатальному центрі.
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Так, у Луцькому клінічному пологовому будинку о 03:50 народився хлопчик. Зріст малюка 51 сантиметр, вага - 3 330 грамів.
А у Волинському обласному перинатальному центрі перші свої подихи зробили двоє малюків. О 00:10, на світ з’явився хлопчик вагою 2 380 грамів та зростом 48 сантиметрів. О 01:45 народилася дівчинка вагою 3 040 грамів і зростом 50 сантиметрів.
"Вітаємо щасливих батьків, які отримали свої найдорожчі новорічні подарунки! Хай щастям, теплом, любов’ю та дитячим сміхом наповнюється для вас кожен день нового 2025 року", - пишуть у перинатальному центрі.
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