Де у Луцьку можна здати новорічну ялинку чи сосну – живу та штучну?
Сьогодні, 15:45
Новорічно-різдвяні свята добігають кінця, і постає запитання: куди подіти ялинку чи сосну, яка прикрашала оселю?
У Луцьку існують декілька способів екологічної утилізації як живих, так і штучних новорічних красунь.
Журналісти ВолиньPost розповідають про всі місця, де в обласному центрі Волині можна подіти використані новорічні дерева.
Залишити біля сміттєвих контейнерів.
Працівники КП «Луцькспецкомунтранс» регулярно збирають ялинки, залишені біля контейнерних майданчиків, для подальшого перероблення.
Відвезти на станції сортування.
На станціях сортування Центру управління відходами «Чистий Луцьк» ялинки приймають, накопичують, а згодом ріжуть та використовують як паливо для міських котелень.
У місті є декілька таких станцій. На вулиці Транспортній (Трункіна), 7, на проспекті Соборності, 19Б та при в’їзді на полігон твердих побутових відходів у селі Брище.
Передати до Луцького зоопарку.
Нереалізовані новорічні дерева, які підприємці не змогли продати, у звіринці використовують як корм для тварин.
Ялинки та сосни, що вже встигли виконати свою місію у домівках лучан теж приймають – за допомогою них облаштовують вольєри або опалюють заклад. Важливо, щоб принесені дерева були без прикрас, дощику чи штучного снігу.
Адреса зоопарку: вулиця Глушець, 16.
Передати до Центру управління відходами «Чистий Луцьк».
Штучні ялинки та сосни тут приймають, а надалі належним чином утилізують. На жаль, поки що немає системи переробки штучних новорічних дерев.
Центр розташований за адресою: вулиця Транспортна (Трункіна), 7.
Залишити біля смітників.
Біля сміттєвих контейнерів викинуте штучне дерево заберуть працівники КП «Луцькспецкомунтранс», які його вивезуть та утилізують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У Луцьку існують декілька способів екологічної утилізації як живих, так і штучних новорічних красунь.
Журналісти ВолиньPost розповідають про всі місця, де в обласному центрі Волині можна подіти використані новорічні дерева.
Живі дерева
Залишити біля сміттєвих контейнерів.
Працівники КП «Луцькспецкомунтранс» регулярно збирають ялинки, залишені біля контейнерних майданчиків, для подальшого перероблення.
Відвезти на станції сортування.
На станціях сортування Центру управління відходами «Чистий Луцьк» ялинки приймають, накопичують, а згодом ріжуть та використовують як паливо для міських котелень.
У місті є декілька таких станцій. На вулиці Транспортній (Трункіна), 7, на проспекті Соборності, 19Б та при в’їзді на полігон твердих побутових відходів у селі Брище.
Передати до Луцького зоопарку.
Нереалізовані новорічні дерева, які підприємці не змогли продати, у звіринці використовують як корм для тварин.
Ялинки та сосни, що вже встигли виконати свою місію у домівках лучан теж приймають – за допомогою них облаштовують вольєри або опалюють заклад. Важливо, щоб принесені дерева були без прикрас, дощику чи штучного снігу.
Адреса зоопарку: вулиця Глушець, 16.
Штучні дерева
Передати до Центру управління відходами «Чистий Луцьк».
Штучні ялинки та сосни тут приймають, а надалі належним чином утилізують. На жаль, поки що немає системи переробки штучних новорічних дерев.
Центр розташований за адресою: вулиця Транспортна (Трункіна), 7.
Залишити біля смітників.
Біля сміттєвих контейнерів викинуте штучне дерево заберуть працівники КП «Луцькспецкомунтранс», які його вивезуть та утилізують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Курщині
Сьогодні, 16:29
На Волині горів гараж
Сьогодні, 16:12
Де у Луцьку можна здати новорічну ялинку чи сосну – живу та штучну?
Сьогодні, 15:45
В'їхала в бетонний паркан та стовп: на Волині судили винуватицю аварії, у якій травмувалися семеро людей
Сьогодні, 15:41