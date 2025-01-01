Де у Луцьку можна здати новорічну ялинку чи сосну – живу та штучну?

Живі дерева

Штучні дерева

Новорічно-різдвяні свята добігають кінця, і постає запитання: куди подіти ялинку чи сосну, яка прикрашала оселю?У Луцьку існують декілька способів екологічної утилізації як живих, так і штучних новорічних красунь.Журналісти ВолиньPost розповідають про всі місця, де в обласному центрі Волині можна подіти використані новорічні дерева.Працівники КП «Луцькспецкомунтранс» регулярно збирають ялинки, залишені біля контейнерних майданчиків, для подальшого перероблення.На станціях сортування Центру управління відходами «Чистий Луцьк» ялинки приймають, накопичують, а згодом ріжуть та використовують як паливо для міських котелень.У місті є декілька таких станцій. На вулиці Транспортній (Трункіна), 7, на проспекті Соборності, 19Б та при в’їзді на полігон твердих побутових відходів у селі Брище.Нереалізовані новорічні дерева, які підприємці не змогли продати, у звіринці використовують як корм для тварин.Ялинки та сосни, що вже встигли виконати свою місію у домівках лучан теж приймають – за допомогою них облаштовують вольєри або опалюють заклад. Важливо, щоб принесені дерева були без прикрас, дощику чи штучного снігу.Адреса зоопарку: вулиця Глушець, 16.Штучні ялинки та сосни тут приймають, а надалі належним чином утилізують. На жаль, поки що немає системи переробки штучних новорічних дерев.Центр розташований за адресою: вулиця Транспортна (Трункіна), 7.Біля сміттєвих контейнерів викинуте штучне дерево заберуть працівники КП «Луцькспецкомунтранс», які його вивезуть та утилізують.