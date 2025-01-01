ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Курщині

ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Курщині
Збройні Сили України 2 січня здійснили високоточний удар по командному пункту російської армії у Мар’їному Курської області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське.

Там запевнили, що військові вжили всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільних.

У Генштабі не розповіли про результати удару.

Тим часом влада Курщини заявила про удар по селу Іванівське, зокрема постраждав Будинок культури. Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.

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Теги: Росія, війна
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