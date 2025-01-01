ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Курщині





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише



Там запевнили, що військові вжили всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільних.



У Генштабі не розповіли про результати удару.



Тим часом влада Курщини заявила про удар по селу Іванівське, зокрема постраждав Будинок культури. Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні Сили України 2 січня здійснили високоточний удар по командному пункту російської армії у Мар’їному Курської області.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське Там запевнили, що військові вжили всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільних.У Генштабі не розповіли про результати удару.Тим часом влада Курщини заявила про удар по селу Іванівське, зокрема постраждав Будинок культури. Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.

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