Завтра у Ковельському районі майже сто сіл тимчасово залишаться без світла





Про це



Причина: виконання аварійно-ремонтних робіт.



"Подаємо перелік населених пунктів, які будуть ПОВНІСТЮ знеструмленими:



Калинівка, Краснодуб'я, Черкаси, Кругель, Нові Кошари, Довгоноси, Старі Кошари, Мощена, Люблинець, Перевісся, Біличі, Відути, Залісці, Комарів, Зачернеччя, Почапи, Чорноплеси, Новосілки, Сомин, Луків, Вілиця, Затишшя, Кошари, Омельне, Пехи, Гупали, Кроптвники, Плоске, Хомичі, Залісся, Положеве, Прип'ять, Гаївка, Самійличі, Підманове, Мельники, Світязь, Шацьк, Заболоття, Гуменці, Заозерне, Масловець, Скрипиця, Крушинець, Сильне, Черемошна Воля, Нудиже, Згорани, Головне, Новоугрузьке, Підлісся, Вишнівка, Гороховище, Миловань, Гуща, Бабаці, Вілька-Підгородненська, Застав'є, Красноволя, Лисняки, Сокіл, Борове, Коцюри, Руда, Скиби, Машів, Підгороднє, Городнє, Запілля, Хворостів, Береженці, Полапи, Любомль, Кличковичі, Охотники, Зілове, Клевецьк, Торговище, Туровичі, Миляновичі, Перевали, Ружин, Будники, Вербівка, Адамчуки, Смоляри-Світязькі, Локутки, Рогові Смолярі, Столинські Смолярі, Годятин, Грабове, Забужжя.



ЧАСТКОВО знеструмлять Ковель, Дубове, Уховецьк, Тупали, Годовичі, Торговище, Паридуби, Вільшанка, Гряди, Гута, Пульмо, Заліси, Куснища, Рівне, Старовойтове, Комарів, Бірки, Римачі, Старовойтове, Куснища, Вишнів, Ягодин, Годовичі, Осереби, Залісся, Ягодин", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пְ’ятницю, 3 січня, з 10:00 до 14:00 буде припинене електропостачання частині споживачів Ковельського району.Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".Причина: виконання аварійно-ремонтних робіт."Подаємо перелік населених пунктів, які будуть ПОВНІСТЮ знеструмленими:Калинівка, Краснодуб'я, Черкаси, Кругель, Нові Кошари, Довгоноси, Старі Кошари, Мощена, Люблинець, Перевісся, Біличі, Відути, Залісці, Комарів, Зачернеччя, Почапи, Чорноплеси, Новосілки, Сомин, Луків, Вілиця, Затишшя, Кошари, Омельне, Пехи, Гупали, Кроптвники, Плоске, Хомичі, Залісся, Положеве, Прип'ять, Гаївка, Самійличі, Підманове, Мельники, Світязь, Шацьк, Заболоття, Гуменці, Заозерне, Масловець, Скрипиця, Крушинець, Сильне, Черемошна Воля, Нудиже, Згорани, Головне, Новоугрузьке, Підлісся, Вишнівка, Гороховище, Миловань, Гуща, Бабаці, Вілька-Підгородненська, Застав'є, Красноволя, Лисняки, Сокіл, Борове, Коцюри, Руда, Скиби, Машів, Підгороднє, Городнє, Запілля, Хворостів, Береженці, Полапи, Любомль, Кличковичі, Охотники, Зілове, Клевецьк, Торговище, Туровичі, Миляновичі, Перевали, Ружин, Будники, Вербівка, Адамчуки, Смоляри-Світязькі, Локутки, Рогові Смолярі, Столинські Смолярі, Годятин, Грабове, Забужжя.ЧАСТКОВО знеструмлять Ковель, Дубове, Уховецьк, Тупали, Годовичі, Торговище, Паридуби, Вільшанка, Гряди, Гута, Пульмо, Заліси, Куснища, Рівне, Старовойтове, Комарів, Бірки, Римачі, Старовойтове, Куснища, Вишнів, Ягодин, Годовичі, Осереби, Залісся, Ягодин", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію