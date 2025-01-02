Росія протягом минулого року здійснила 13 масованих атак на українську енергетику





Про це розповів в інтерв’ю телеканалу "Ми – Україна" міністр енергетики Герман Галущенко, пише



"Енергетики працюють цілодобово. Те, що енергосистема сьогодні тримається, енергосистема є цілісною, стабільною і забезпечує як електроенергію, так і теплом споживачів, – це величезна заслуга кожного конкретного енергетика, який своїми руками робить цю роботу", - підкреслив міністр.



Галущенко нагадав, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі у 2022–2023 роках почалися з жовтня. У 2024 році року ворог розпочав масовані атаки раніше - уже в березні, і вони тривали протягом усього року.



"Руйнування були дуже великі, набагато більші, у порівнянні з попередніми роками. Змінився сам характер ударів, складність ударів, зброя, яка використовується. Тому дійсно це найскладніший рік для енергосистеми", - зазначив міністр.



Через інтенсивність російських обстрілів цьогорічна ремонтна кампанія на енергооб’єктах стала наймасштабнішою за всі роки. Для відновлювальних робіт використовується, зокрема, і обладнання, надане міжнародними партнерами, або закуплене за кошти донорів.



Атака РФ на українську енергетику



Ворог востаннє атакував українську енергетику на Різдво, 25 грудня. Всього від жовтня 2022 року Росія завдала понад 1000 ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури.



Перед цим, 13 грудня, Росія намагалася атакою роз’єднати енергосистеми України та Європи. Тоді у МАГАТЕ заявили про зниження потужності 5 українських енергоблоків.



Україна сподівається, що партнери зможуть поставити додаткові системи протиповітряної оборони для захисту певних об'єктів енергетичної інфраструктури. Для цього на початку грудня Україна передала партнерам список необхідних для захисту систем ППО.

Упродовж року до Фонду підтримки української енергетики надійшло понад 1 млрд євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2024 рік став найскладнішим для української енергосистеми, оскільки він проходив в умовах постійних атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури. Ворог змінив тактику ударів і тепер дрони застосовує щоночі, а під час масованих атак до дронів додаються всі види ракет. Загалом протягом цього року Росія здійснила 13 масованих атак на українську енергетику.Про це розповів в інтерв’ю телеканалу "Ми – Україна" міністр енергетики, пише LB.ua "Енергетики працюють цілодобово. Те, що енергосистема сьогодні тримається, енергосистема є цілісною, стабільною і забезпечує як електроенергію, так і теплом споживачів, – це величезна заслуга кожного конкретного енергетика, який своїми руками робить цю роботу", - підкреслив міністр.Галущенко нагадав, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі у 2022–2023 роках почалися з жовтня. У 2024 році року ворог розпочав масовані атаки раніше - уже в березні, і вони тривали протягом усього року."Руйнування були дуже великі, набагато більші, у порівнянні з попередніми роками. Змінився сам характер ударів, складність ударів, зброя, яка використовується. Тому дійсно це найскладніший рік для енергосистеми", - зазначив міністр.Через інтенсивність російських обстрілів цьогорічна ремонтна кампанія на енергооб’єктах стала наймасштабнішою за всі роки. Для відновлювальних робіт використовується, зокрема, і обладнання, надане міжнародними партнерами, або закуплене за кошти донорів.Ворог востаннє атакував українську енергетику на Різдво, 25 грудня. Всього від жовтня 2022 року Росія завдала понад 1000 ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури.Перед цим, 13 грудня, Росія намагалася атакою роз’єднати енергосистеми України та Європи. Тоді у МАГАТЕ заявили про зниження потужності 5 українських енергоблоків.Україна сподівається, що партнери зможуть поставити додаткові системи протиповітряної оборони для захисту певних об'єктів енергетичної інфраструктури. Для цього на початку грудня Україна передала партнерам список необхідних для захисту систем ППО.Упродовж року до Фонду підтримки української енергетики надійшло понад 1 млрд євро.

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