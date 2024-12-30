На Донеччині загинув 24-річний воїн з Волині Сергій Кошіль

На Донеччині загинув 24-річний воїн з Волині Сергій Кошіль
Клята війна несправедливо забирає від нас кращих людей. Біль втрат не стихає на Волині.

Чергова трагічна звістка надійшла у Камінь-Каширську громаду.

"З глибоким жалем і смутком знову інформуємо про чорну звістку з передової. Загинув молодий, відважний Герой, житель села Хотешів – Кошіль Сергій Миколайович, 2000 року народження. Життя солдата передчасно і несподівано обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 2 січня 2025 року в Донецькій області", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Захисника повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: Сергій Кошіль, Камінь-Каширська ОТГ, війна, смерть, загибель, втрата, Волинь
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