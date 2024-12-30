На Донеччині загинув 24-річний воїн з Волині Сергій Кошіль

Клята війна несправедливо забирає від нас кращих людей. Біль втрат не стихає на Волині.Чергова трагічна звістка надійшла у Камінь-Каширську громаду."З глибоким жалем і смутком знову інформуємо про чорну звістку з передової. Загинув молодий, відважний Герой, житель села Хотешів –, 2000 року народження. Життя солдата передчасно і несподівано обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 2 січня 2025 року в Донецькій області", - йдеться у дописі на сторінці громади.Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Захисника повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.