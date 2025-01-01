Віталій Кличко зустрів Новий рік разом із захисниками на передовій – привіз 8 бригадам дрони від столичної громади

Віталій Кличко зустрів Новий рік разом із захисниками на передовій – привіз 8 бригадам дрони від столичної громади
Віталій Кличко вже втретє зустрічає Новий рік на передовій. Відвідав вісім бригад і привіз бійцям дрони від столичної громади.

Про це мер Києва повідомив у Facebook.

«Наші захисники передають усім вітання з Новим роком! Уже традиційно, третій рік поспіль, зустрів з бійцями на фронті. Цього разу відвідав 8 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі. Відвіз понад тисячу дронів різних типів, за якими звернулися бійці. Поспілкувався, підтримав захисників», - повідомив Віталій Кличко.

Зокрема, мер передав від громади Києва бійцям 42 та 28 ОМБр – по 300 FPV-дронів, 63 та 100 ОМБр – по 50 Mavic 3Т. Крім того, батальйону «Ахіллес» 92 ОШБр Кличко привіз 24 БпЛА «Matrice» та акумулятори до них, 3 ОШБ - 90 нічних дронів Mavic 3Т, 5 Київській ОШБр - 240 нічних та денних «Мавіків» і 2 бомбери «Пегас», а тактичній групі «Ворон» НГУ - 10 Mavic і 2 системи РЕБ.



«Підтримуємо наших захисників, які героїчно бʼються в надскладних умовах. Втомлені, без сну, в багнюці, під постійним вогнем ворога. В новорічну ніч вони згадували своїх рідних, свої домівки. Загадували бажання якнайскорішої Перемоги та повернення додому», - поділився Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у 2024 році Київ виділив на допомогу Силам оборони майже 10 мільярдів гривень з бюджету міста. Це найбільше серед усіх регіонів. На ці кошти для захисників придбано 14 тисяч дронів різних типів, понад 100 автівок та інше спорядження.

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