Віталій Кличко зустрів Новий рік разом із захисниками на передовій – привіз 8 бригадам дрони від столичної громади

Віталій Кличко вже втретє зустрічає Новий рік на передовій. Відвідав вісім бригад і привіз бійцям дрони від столичної громади.



Про це мер Києва



«Наші захисники передають усім вітання з Новим роком! Уже традиційно, третій рік поспіль, зустрів з бійцями на фронті. Цього разу відвідав 8 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі. Відвіз понад тисячу дронів різних типів, за якими звернулися бійці. Поспілкувався, підтримав захисників», - повідомив Віталій Кличко.



Зокрема, мер передав від громади Києва бійцям 42 та 28 ОМБр – по 300 FPV-дронів, 63 та 100 ОМБр – по 50 Mavic 3Т. Крім того, батальйону «Ахіллес» 92 ОШБр Кличко привіз 24 БпЛА «Matrice» та акумулятори до них, 3 ОШБ - 90 нічних дронів Mavic 3Т, 5 Київській ОШБр - 240 нічних та денних «Мавіків» і 2 бомбери «Пегас», а тактичній групі «Ворон» НГУ - 10 Mavic і 2 системи РЕБ.







«Підтримуємо наших захисників, які героїчно бʼються в надскладних умовах. Втомлені, без сну, в багнюці, під постійним вогнем ворога. В новорічну ніч вони згадували своїх рідних, свої домівки. Загадували бажання якнайскорішої Перемоги та повернення додому», - поділився Віталій Кличко.



Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у 2024 році Київ виділив на допомогу Силам оборони майже 10 мільярдів гривень з бюджету міста. Це найбільше серед усіх регіонів. На ці кошти для захисників придбано 14 тисяч дронів різних типів, понад 100 автівок та інше спорядження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! вже втретє зустрічає Новий рік на передовій. Відвідав вісім бригад і привіз бійцям дрони від столичної громади.Про це мер Києва повідомив у Facebook.«Наші захисники передають усім вітання з Новим роком! Уже традиційно, третій рік поспіль, зустрів з бійцями на фронті. Цього разу відвідав 8 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі. Відвіз понад тисячу дронів різних типів, за якими звернулися бійці. Поспілкувався, підтримав захисників», - повідомив Віталій Кличко.Зокрема, мер передав від громади Києва бійцям 42 та 28 ОМБр – по 300 FPV-дронів, 63 та 100 ОМБр – по 50 Mavic 3Т. Крім того, батальйону «Ахіллес» 92 ОШБр Кличко привіз 24 БпЛА «Matrice» та акумулятори до них, 3 ОШБ - 90 нічних дронів Mavic 3Т, 5 Київській ОШБр - 240 нічних та денних «Мавіків» і 2 бомбери «Пегас», а тактичній групі «Ворон» НГУ - 10 Mavic і 2 системи РЕБ.«Підтримуємо наших захисників, які героїчно бʼються в надскладних умовах. Втомлені, без сну, в багнюці, під постійним вогнем ворога. В новорічну ніч вони згадували своїх рідних, свої домівки. Загадували бажання якнайскорішої Перемоги та повернення додому», - поділився Віталій Кличко.Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у 2024 році Київ виділив на допомогу Силам оборони майже 10 мільярдів гривень з бюджету міста. Це найбільше серед усіх регіонів. На ці кошти для захисників придбано 14 тисяч дронів різних типів, понад 100 автівок та інше спорядження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію