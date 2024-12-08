У Луцьку легковик втаранився у вантажівку, одну людину забрала «швидка»

У Луцьку легковик втаранився у вантажівку, одну людину забрала «швидка»
В обласному центрі Волині рятувальники ліквідували наслідки ДТП, внаслідок якого постраждала людина.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

2 січня на лінію "101" надійшло повідомлення про зіткнення легкового автомобіля з припаркованою на узбіччі вантажівкою у місті Луцьку на вулиці Володимира Івасюка.

На місце події було скеровано рятувальників 2-ї ДПРЧ міста.
На момент зіткнення в легковому автомобілі перебувало двоє людей. Водій зміг вибратися з авто самостійно, а пасажир, внаслідок зіткнення та отриманих травм, потребував допомоги. Фахівці ДСНС спільно з медиками за допомогою ношей транспортували потерпілого до карети швидкої допомоги.

Крім того, рятувальники від’єднали акумуляторну батарею в легковому автомобілі, щоб запобігти можливому загорянню.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, аварія, зіткнення, швидка
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