Обстріл Києва 1 січня: загинуло двоє вчених, пошкоджена адмінбудівля Верховної Ради

Внаслідок російської дронової атаки по центру Києва, яку ворог здійснив 1 січня, загинули мирні жителі столиці, вчені. Крім цього була пошкоджена будівля Верхвоної Ради.Про це повідомив спікер ВР"1 січня цього року росія здійснила цинічну атаку по центру Києва. Внаслідок удару по житловому будинку загинуло двоє мирних мешканців – сімʼя відомих київських вченихта його дружина. Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким", - йдеться у дописі.Разом з цим, вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі Українського Парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради України. Учора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків.Попри пошкодження, відповідні підрозділи Апарату ВРУ докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради України та її органів.