На Донеччині під час виконання військового обов'язку помер волинянин Олександр Куринчук
02 січень, 23:19
На жаль, у війні за незалежність та свободу України Волинь втратила ще одного Героя.
Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.
"2 січня 2025 року, у зоні бойових дій на території Донецької області під час виконання військового обов’язку із захисту Батьківщини помер сержант КУРИНЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 1989 року народження, житель с.Зарудчі", - йдеться у повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.
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Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.
"2 січня 2025 року, у зоні бойових дій на території Донецької області під час виконання військового обов’язку із захисту Батьківщини помер сержант КУРИНЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 1989 року народження, житель с.Зарудчі", - йдеться у повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.
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