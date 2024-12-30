На Донеччині під час виконання військового обов'язку помер волинянин Олександр Куринчук

На Донеччині під час виконання військового обов'язку помер волинянин Олександр Куринчук
На жаль, у війні за незалежність та свободу України Волинь втратила ще одного Героя.

Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.

"2 січня 2025 року, у зоні бойових дій на території Донецької області під час виконання військового обов’язку із захисту Батьківщини помер сержант КУРИНЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 1989 року народження, житель с.Зарудчі", - йдеться у повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

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Теги: Волинь, Любешів, Олександр Куринчук, війна, смерть
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