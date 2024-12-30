На фронті загинув чемпіон світу з карате, луцький тренер Олександр Семенюк

Олександр Семенюк.



Про це повідомили у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради.



"З глибоким сумом повідомляємо, що у боях за незалежність нашої держави загинув спортсмен, тренер та багаторазовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк", - йдеться у повідомленні на сторінці департаменту.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття ріним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну від російських окупантів загинув військовослужбовець з Луцька, тренер з каратеПро це повідомили у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради."З глибоким сумом повідомляємо, що у боях за незалежність нашої держави загинув спортсмен, тренер та багаторазовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк", - йдеться у повідомленні на сторінці департаменту.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття ріним і близьким загиблого Героя.

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