На фронті загинув чемпіон світу з карате, луцький тренер Олександр Семенюк

На фронті загинув чемпіон світу з карате, луцький тренер Олександр Семенюк
Захищаючи Україну від російських окупантів загинув військовослужбовець з Луцька, тренер з карате Олександр Семенюк.

Про це повідомили у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради.

"З глибоким сумом повідомляємо, що у боях за незалежність нашої держави загинув спортсмен, тренер та багаторазовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк", - йдеться у повідомленні на сторінці департаменту.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття ріним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Олександр Семенюк, втрата, смерть, загибель, війна
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